  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۰:۰۳

پیام تسلیت «جولانی» به «ترامپ»

رئیس‌جمهور خودخوانده سوریه در پیامی به ترامپ، کشته‌شدن نظامیان آمریکایی در حمص را به وی تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ابومحمد الجولانی»، رئیس‌جمهور خود خوانده سوریه با ارسال پیام تسلیت به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، کشته‌شدن شماری از نظامیان آمریکایی در «تدمر» را محکوم و بر همبستگی با خانواده‌های قربانیان تأکید کرد.

بر اساس این بیانیه، الجولانی در پیام خود ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان، این حادثه را محکوم و بر تعهد دولتش به حفظ امنیت و همچنین تقویت ثبات در سوریه و منطقه تأکید کرده است.

در حمله به نیروهای آمریکایی و نیروهای جولانی هنگام گشت‌زنی مشترک در شهر تدمر در مرکز سوریه در صبح شنبه ۱۳ دسامبر ۲۰۲۵، دو نظامی آمریکایی و یک مترجم کشته شدند.

ترامپ مدعی شد که این حمله توسط گروه تروریستی داعش انجام شده و دولت سوریه نقشی در آن نداشته است.

وی گفت که ما خسارت سنگینی به عاملان این حمله وارد خواهیم کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین بر عزم واشنگتن برای پاسخ قاطع به هرگونه حمله علیه نیروهایش در منطقه تأکید کرد.

    • IR ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      تازه شروع شده بعدازاین نیروهای آمریکایی گشته میشوند جولانی باید تسلیت بگوید اول کمین نیروهای اسراییل دوم نیرهای تروریستی سنتگام آنقدر در خاور میانه متنفرهست از آمریکا هر روز تلفات خواهد داد

