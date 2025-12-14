  1. بین الملل
درگیری نیروهای جولانی و ارتش لبنان در منطقه «البقاع»

خبرنگار المیادین از درگیری نیم ساعته نیروهای امنیتی رژیم جولانی و ارتش لبنان در منطقه البقاع در مرز دو کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه تلویزیونی المیادین اعلام کرد که نیروهای امنیت عمومی رژیم جولانی در سوریه به سمت یک گشتی ارتش لبنان در منطقه البقاع که سعی در بستن یکی از مسیرهای قاچاق به داخل این کشور را داشت، تیراندازی کردند.

به گفته خبرنگار المیادین، درگیری‌ها بین دو طرف نیم ساعت طول کشید و با استقرار گسترده ارتش لبنان، آرامش به منطقه بازگشته است.

منطقه بقاع و نوار مرزی لبنان و سوریه طی سال‌های اخیر بارها شاهد تنش‌های امنیتی در پی فعالیت شبکه‌های قاچاق، از جمله قاچاق سوخت، مواد مخدر و سلاح بوده است.

    • IR ۲۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 1
      پاسخ
      موساد با این پوشش وارد لبنان میشوند اطلاعات جمع میکنند

