به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «تام باراک» فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه که به نظر می رسد نقش کشورش در شکل‌گیری گروه تروریستی داعش را فراموش کرده است، گفت: حمله به نظامیان آمریکایی در تدمر سوریه، بیانگر تهدید مداوم داعش نه تنها برای سوریه، بلکه برای کل جهان است.

این مقام آمریکایی در ادامه اظهاراتش افزود: راهبرد ما مبتنی بر توانمندسازی شرکای سوری با پشتیبانی عملیاتی محدود با هدف تعقیب شبکه‌های داعش است. این رویکرد، جنگ را در سطح محلی نگه می‌دارد و ما را از یک جنگ بزرگ دیگر آمریکایی در خاورمیانه نجات می‌دهد.

تام باراک تصریح کرد: استقرار محدود نظامی ما با همکاری نیروهای محلی در سوریه به محافظت از ما در برابر تهدیدات بزرگ کمک می‌کند.

فرستاده آمریکا در امور سوریه تأکید کرد: جلوگیری از بازگشت داعش در سوریه، زنجیره احتمالی تروریسم انتقال یافته از سراسر اروپا به سواحل ما را قطع می‌کند.

تام باراک همچنن مدعی شد که حمله به نظامیان آمریکایی در منطقه تدمر سوریه بی‌پاسخ نخواهد ماند.

در حمله به نیروهای آمریکایی و رژیم جولانی هنگام گشت‌زنی مشترک در شهر تدمر در مرکز سوریه درصبح شنبه ۱۳ دسامبر ۲۰۲۵، دو نظامی آمریکایی و یک مترجم کشته شدند.