به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره در گزارشی نوشت: در حالی که مقامات استرالیا حمله مسلحانه روز گذشته علیه مراسم یهودیان موسوم به حانوکا در سیدنی را به عنوان یک جنایت که باید در خصوص آن تحقیق شود مطرح کردند مقامات صهیونیست خیلی زود تلاش کردند این حمله را به ادعاهای دروغین همیشگی خود در خصوص یهود ستیزی و حتی به رسمیت شناختن کشور فلسطین ربط دهند.

راتب جنید رئیس اتحادیه شوراهای اسلامی استرالیا معتقد است که باید این حمله را به دور از اهداف سیاسی بررسی کرد. هر گونه حمله به غیر نظامیان مردود بوده و این موضوع در داخل استرالیا به صورت گسترده‌ای مورد محکومیت قرار گرفته است اما خطی که کابینه رژیم صهیونیستی در برخورد با این حمله در پیش گرفته در چارچوب سیاست‌های همیشگی این رژیم برای مرتبط کردن هر حادثه‌ای با یهود ستیزی دنبال می‌شود.

مهند مصطفی کارشناس مسائل اسرائیل نیز گفت که نتانیاهو به دنبال سوء استفاده سیاسی از این حمله است و تلاش می‌کند آن را به اعتراضات علیه جنگ غزه و نسل کشی فلسطینی‌ها ربط دهد اما جزئیات این حمله و ورود یک شهروند مسلمان برای نجات دادن جان دیگران و خلع سلاح یکی از مهاجمان نقشه‌های نتانیاهو را برهم زد. این صحنه در تضاد کامل با ادعاهای رژیم صهیونیستی بوده و از شدت تبلیغات رسانه‌ای تل آویو برای نشان دادن افزایش یهود ستیزی در جهان کاست. تل آویو تلاش دارد هر گونه انتقاد از سیاست‌های جنگ طلبانه این رژیم را به یهود ستیزی ربط دهد و همین مسأله باعث شده این عبارت در میان افکار عمومی کشورهای غربی اثر خود را از دست بدهد.

صلاح الدین القادری کارشناس مسائل جهان عرب و اسلام نیز گفت که بخش اعظمی از افکار عمومی در اروپا دیگر میان دین یهود به عنوان یک اعتقاد الهی و صهیونیسم به عنوان یک پروژه سیاسی تمایز قائل هستند و تل آویو نمی‌تواند اعلام همبستگی با فلسطینی‌ها را به عنوان یهود ستیزی جا بزند. این اتفاق بعد از وقوع جنگ غزه و نسل کشی تمام عیار فلسطینی‌ها به دست رژیم صهیونیستی رخ داده است.