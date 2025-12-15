به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه نمایشگاه تستا، از دو محصول دانش‌بنیان در پاویون دانش‌بنیان صندوق نوآوری و شکوفایی رونمایی شد. این مراسم با حضور نورالله‌زاده، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.

پک آنزیمی تشخیصی

این محصول برای تشخیص سریع بیماری‌های عفونی از جمله آنفلوآنزا، کرونا، HPV، ایدز و هپاتیت طراحی شده و قادر است در کمتر از ۱۰ دقیقه نتیجه را ارائه دهد.

شرکت تولیدکننده، پک کامل تشخیصی و درمانی این آنزیم‌ها را برای مراکز تشخیصی پزشکی فراهم می‌کند. با حمایت‌های لازم، این شرکت می‌تواند ۵۰ درصد نیاز کشور به این آنزیم‌ها را طی ۵ سال آینده تأمین کند. در حال حاضر، حدود ۳ هزار دلار آنزیم به کشور وارد می‌شود.

دستگاه ضخامت‌سنج لایه‌نشانی

این دستگاه بر اساس یک ایده دانشگاهی توسعه یافته و توسط شرکت دانش‌بنیان فناوری کهربا به محصول صنعتی تبدیل شده است.

کاربرد این دستگاه، اندازه‌گیری ضخامت لایه‌ها در صنایع مختلف است و نمونه‌ای از تبدیل ایده دانشگاهی به محصول کاربردی محسوب می‌شود.