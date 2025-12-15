رئیسی: بندر صیادی کوهستک به قطب عملیاتی در شرق هرمزگان تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عطاالله رئیسی با تاکید بر نقش راهبردی بنادر صیادی در ارتقای ایمنی و تسهیل عرضه آبزیان، از بندر کوهستک سیریک بازدید کرد.

رئیسی در حاشیه این بازدید با نگاهی به ظرفیت‌های موجود در بندر صیادی کوهستک، تصریح کرد: این بندر به دلیل موقعیت راهبردی و ظرفیت‌های توسعه‌ای که در اختیار دارد، می‌تواند به یکی از فعال‌ترین و اثرگذارترین بنادر در محدوده شرق استان هرمزگان تبدیل شود.

وی با اشاره به اهمیت توسعه و تجهیز زیرساخت‌های بندری، اظهار کرد: بنادر صیادی به‌عنوان شریان‌های حیاتی حوزه صید و صیادی، نقشی تعیین‌کننده در پشتیبانی مؤثر از فعالیت‌های روزانه صیادان، تضمین ایمنی تردد شناورها و همچنین تسهیل فرآیند عرضه و تخلیه آبزیان دارند.

معاون سازمان شیلات ایران با تاکید بر ضرورت بهبود خدمات و تجهیزات، گفت: سازمان شیلات ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، برنامه‌ریزی دقیقی را برای رفع نواقص موجود و در نهایت افزایش چشمگیر بهره‌وری بنادر صیادی در دستور کار قرار داده است تا شرایط کاری جامعه صیادی ارتقا یابد.