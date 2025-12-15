  1. استانها
رئیسی: بندر صیادی کوهستک به قطب عملیاتی در شرق هرمزگان تبدیل شود

سیریک-معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران از بندر کوهستک سیریک بازدید کرد و گفت: موقعیت این بندر برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های فعال شرق استان هرمزگان حائز اهمیت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عطاالله رئیسی با تاکید بر نقش راهبردی بنادر صیادی در ارتقای ایمنی و تسهیل عرضه آبزیان، از بندر کوهستک سیریک بازدید کرد.

رئیسی در حاشیه این بازدید با نگاهی به ظرفیت‌های موجود در بندر صیادی کوهستک، تصریح کرد: این بندر به دلیل موقعیت راهبردی و ظرفیت‌های توسعه‌ای که در اختیار دارد، می‌تواند به یکی از فعال‌ترین و اثرگذارترین بنادر در محدوده شرق استان هرمزگان تبدیل شود.

وی با اشاره به اهمیت توسعه و تجهیز زیرساخت‌های بندری، اظهار کرد: بنادر صیادی به‌عنوان شریان‌های حیاتی حوزه صید و صیادی، نقشی تعیین‌کننده در پشتیبانی مؤثر از فعالیت‌های روزانه صیادان، تضمین ایمنی تردد شناورها و همچنین تسهیل فرآیند عرضه و تخلیه آبزیان دارند.

معاون سازمان شیلات ایران با تاکید بر ضرورت بهبود خدمات و تجهیزات، گفت: سازمان شیلات ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، برنامه‌ریزی دقیقی را برای رفع نواقص موجود و در نهایت افزایش چشمگیر بهره‌وری بنادر صیادی در دستور کار قرار داده است تا شرایط کاری جامعه صیادی ارتقا یابد.

