۲هزار صیاد هرمزگانی با ۱۵۰ فروند لنج در فصل صید میگو مشارکت دارند

عبدالرسول دریایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه صیادان میگو در هرمزگان با رعایت اصول صید از ۱۷ مهره ماه ۱۴۰۰ اقدام به شروع به صید کردند، اظهار کرد: صید میگو هر سال در ۷۰۰ کیلومتر مربع از صیدگاه‌های استان از بندرکوهستک شهرستان سیریک، آغاز می‌شود و در صیدگاه‌های میناب، هرمز و تولای قشم به پایان می‌رسد.

دریایی، ضمن تقدیر از صیادان تلاشگر، نسب به توجه ویژه به مقررات در صید و صیادی به صیادان تاکید کرد و افزود: توجه به مقررات اصولی و پایدار در صید و صیادی، و همچنین همکاری بیش از پیش جامعه صیادان با شیلات، یقیناً نقش مهمی در حفظ منابع آبزیان برای نسل آینده و صید پایداری برای خود آنها خواهد داشت.

وی با بیان اینکه بنادر صیادی می تواند که نقش مهمی در خدمات رسانی به صیادان شرق استان داشته باشد، تصریح کرد: برای حفظ و رسیدگی به مشکلات صیادان به اسکله که مجری بهره بردار آن خود صیادان باشد نیاز است.

مدیرکل شیلات هرمزگان با بیان اینکه، موقعیت بندر صیادی کوهستک و همچنین ظرفیت های موجود در آن می تواند به عنوان پشتیبان سایت های پرورش ماهی در دریا به خوبی عمل کند، گفت: در حال حاضر بندر صیادی کوهستک برای ۱۵۰ فروند شناور صیادی و همچین حدود ۸۰۰ نفر صیاد خدمات می دهد.

وی خاطرنشان کرد: صید بیش از حد مجاز، موجب آسیب دیدن ذخایر می شود و بازسازی ذخیره با دشواری انجام می پذیرد.