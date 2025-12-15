آغاز تحرکات مزدوران امارات در یمن برای اشغال شهر ابین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شورای انتقالی جنوب یمن که زیر نظر امارات قرار دارد، از آغاز عملیات نظامی در شهر ابین واقع در جنوب این کشور، تحت عنوان «عملیات قاطعیت» خبر داد.

در این عملیات، نیروهایی از کمربند امنیتی و پشتیبانی این جریان و همچنین واحدهایی از محور ابین شرکت دارند.

شورای انتقالی اخیراً کنترل مناطق وسیعی در جنوب یمن را در اختیار گرفته است، از جمله این مناطق «میکا ۱۲» و اطراف تأسیسات نفتی العقله در شبوه و بیشتر مناطق حیاتی و استراتژیک در این شهر است که در مرکز یمن قرار دارد.

امارات از سال ۲۰۱۵ کنترل بندر بلحاف در شبوه، تنها سکوی صادرات گاز یمن به خارج را در دست دارد. در پی این اتفاق صادرات گاز یمن متوقف شده است. این سکو با صادرات گاز خود سالانه ۴ میلیارد دلار به خزانه دولت یمن واریز می‌کرد که با احتساب این هزینه از ۱۰ سال پیش، یمن از توقف صادرات گاز حدود ۴۰ میلیارد دلار ضرر کرده است.

از سوی دیگر تحرکات نظامی در شهرهای شرقی یمن نیز سرعت گرفته است. محمد النقیب، سخنگوی رسمی نیروهای مسلح جنوب، از اعزام نیرویی از نخبگان حضرموت به شهر سیئون در وادی حضرموت برای حمایت از عملیات نظامی خود در این منطقه خبر داد.