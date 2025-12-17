به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قدس، در حالی که از زمان انعقاد توافق عادی‌سازی روابط میان امارات و رژیم صهیونیستی، ابوظبی یکی از بزرگترین خریداران تسلیحات این رژیم بوده است، یک رسانه فرانسوی از قرارداد تسلیحاتی ۲.۳ میلیارد دلاری میان امارات و رژیم صهیونیستی خبر داد.

وب‌سایت فرانسوی «اینتلیجنس آنلاین» در این زمینه گزارش داد که امارات یک قرارداد تسلیحاتی به ارزش ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار با یک شرکت صهیونیستی امضا کرده است.

بر اساس این گزارش، این معامله تسلیحاتی بزرگترین معامله در تاریخ شرکت صهیونیستی «البیت سیستمز» به شمار می‌رود.

وب سایت مذکور تاکید کرد که ماه گذشته شرکت نظامی البیت سیستمز از بزرگترین معامله خود برای فروش سیستم‌های تولید شده توسط این شرکت خبر داده بود، اما از افشای نام مشتری خود اجتناب کرد.

اینتلیجنس آنلاین فاش کرد که این معامله با امارات متحده عربی انجام شده، اما مشخص نیست که چرا شرکت مذکور هویت خریدار خود را فاش نکرده است.

طبق این گزارش، امارات نسخه پیشرفته‌ای از سامانه پدافند هواییJ-Music را از شرکت البیت سیستمز رژیم صهیونیستی خریداری کرده؛ سامانه‌ای که از لیزر برای غیرفعال کردن حسگرهای موشک‌های زمین به هوای شلیک شده به سمت هواپیماها استفاده می‌کند.