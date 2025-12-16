لشکرکشی ریاض ضد امارات در المهره؛ متحدان سابق به جان هم افتادند؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه یمن نیوز، همزمان با تشدید تنش بین نیروهای نیابتی عربستان سعودی و امارات در جنوب یمن، ریاض تحرکاتی را برای جذب گسترده نیره‌ای شبه نظامی در استان المهره واقع در شرق یمن آغاز کرده است.

بر اساس اعلام منابع یمنی، نیروهای موسوم به «سپر میهن» وفادار به عربستان سعودی، از آغاز جذب نیرو در تمامی مناطق استان المهره خبر دادند.

این گزارش می‌افزاید که روند جذب و استخدام نیروهای شبه نظامی از میان جوانان استان، از طریق نمایندگان نیروهای سپر میهن در ادارات المهره انجام می‌شود.

یمن نیوز با اشاره به این خبر نوشت که به نظر می‌رسد عربستان تحرکی فوری برای مقابله با گسترش نیروهای شورای انتقالی تحت حمایت امارات را آغاز کرده است.

از سوی دیگر نیروهای شورای انتقالی تحت حمایت امارات، اعلام کردند که دیگر رشاد العلیمی رئیس شورای ریاست جمهوری خودخوانده یمن را به رسمیت نمی‌شناسند.

این شورا تاکید کرد که انتصاب العلیمی غیرقانونی است، زیرا نه دارای اختیار است و نه منتخب مردم و تنها با تصمیم عربستان سعودی در نقض آشکار حاکمیت یمن به این سمت منصوب شده است.

آنها تاکید کردند که همکاری با العلیمی را متوقف کرده‌اند و از طرف‌های سیاسی وفادار به عربستان سعودی خواستند تا تصمیمی مشابه اتخاذ کرده و منافع عمومی را بر مصالح ریاض در یمن ترجیح دهند.

شورای انتقالی پیش از این تصاویر العلیمی را از تمامی سالن‌ها و دفاتر کاخ ریاست جمهوری معاشیق حذف کرده بود.