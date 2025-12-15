به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو ساپینتو شامگاه دوشنبه در نشست خبری پس از دیدار استقلال برابر خیبر خرم‌آباد اظهار داشت: بازی در خرم‌آباد همیشه سخت بوده است. تیم‌های بزرگی مثل پرسپولیس و تراکتور هم در این شهر امتیاز از دست داده و باخته‌اند.

خیبر تیمی پرتلاش و جنگنده است

وی ادامه داد: خیبر تیم خوبی است، خیلی خوب کار می‌کند، بازیکنانش دوندگی بالایی دارند و تا آخرین لحظه می‌جنگند.

سرمربی استقلال با اشاره به شرایط فنی مسابقه گفت: بازی امروز یک مسابقه کاملاً فیزیکی بود.

ساپینتو ادامه داد: این تیم برای توپ‌های اول و دوم به‌شدت می‌جنگید، بسیار تهاجمی و با رویکردی مثبت بازی می‌کرد و همین مسئله یک چالش جدی پیش روی ما قرار داد.

وی افزود: اگر می‌خواستیم به نتیجه خوبی برسیم، مجبور بودیم بازی را برابرسازی کنیم که این کار اصلاً آسان نبود، چرا که این موضوع خارج از سبک همیشگی ماست.

سرمربی استقلال تأکید کرد: با این حال در این شرایط بازیکنان ما بازی را خوب شروع کردند، با قدرت و تمرکز بالا توپ را حفظ کردیم و از فضاهایی که حریف در اختیارمان گذاشت، استفاده کردیم. می‌دانستیم گل زدن در چنین مسابقه‌ای بسیار مهم است.

اعتراض به تصمیم داوری در صحنه پنالتی

وی با اشاره به صحنه پنالتی خیبر گفت: من تصویر این صحنه را در رختکن دیدم و با بازیکن صحبت کردم، به نظر من پنالتی اعلام‌شده به سود خیبر درست نبود. من پنالتی را قبول ندارم چون صحنه‌ها را دیدم.

ساپینتو گفت: تیم خیبر با روحیه بالا جنگید و به همین خاطر به آنها تبریک می‌گویم، اما اگر آمارها و شرایط بازی را بررسی کنیم در نهایت معتقدم ما شایسته پیروزی در این مسابقه بودیم.

وی افزود: امروز دوباره بازی را بدون دو امتیاز مهم به پایان رساندیم؛ امتیازاتی که برای ما تفاوت ایجاد می‌کند.

ساپینتو ادامه داد: در هر سه بازی اخیر، استقلال از نظر فنی بهتر از حریفان ظاهر شده است، ولی باید گل بزنیم.

تمجید از عملکرد دیناروند

وی با اشاره به عملکرد دروازه‌بان خیبر گفت: دیناروند سه سال پیش دروازه‌بان تیم ما بود و امروز هم عملکرد خوبی داشت و دو مهار تأثیرگذار انجام داد.

سرمربی استقلال تأکید کرد: ما در حال کار کردن هستیم تا بتوانیم بیشتر گل بزنیم، روی این موضوع در حال کار کردن هستیم.

ساپینتو گفت: ما با برد زندگی می‌کنیم و همیشه برای پیروزی به زمین می‌رویم.

وی درباره وضعیت اندونگ خاطرنشان کرد: اندونگ بازیکن خوبی است و در حال حاضر روی فرم است، اما مجبور شدیم او را برای حضور در تیم ملی کشورش در اختیار فدراسیون قرار دهیم.

بی‌احترامی پس از پایان مسابقه

ساپینتو در ادامه نشست خبری اظهار داشت: وقتی بازی تمام شد، برای دست دادن با مربی تیم حریف رفتم، اما دو نفر از آن طرف من را هل دادند. من هیچ واکنشی نشان ندادم اما واقعاً از این رفتار غافلگیر شدم و آن را بی‌احترامی می‌دانم.

وی افزود: مطمئن هستم اگر من کوچک‌ترین واکنشی نشان می‌دادم، داور بلافاصله به من کارت قرمز می‌داد.

نگرانی پس از مصدومیت عارف

سرمربی استقلال با اشاره به یکی از صحنه‌های حساس مسابقه گفت: بعد از اینکه عارف با سر روی زمین افتاد، واقعاً نگران شدم و ترسیده بودم.

ساپینتو در ادامه خاطرنشان کرد: این بازی، یک دیدار خوب، مردانه و کاملاً فیزیکی بود؛ مسابقه‌ای شبیه بازی‌هایی که در لیگ انگلستان برگزار می‌شود. هر دو تیم با تمام توان جنگیدند.

وی با تأکید بر عملکرد تیمش گفت: به اعتقاد من پیروزی در این مسابقه حق استقلال بود.

سرمربی استقلال تصریح کرد: هر هفته به نوعی امتیاز از ما گرفته می‌شود.

ساپینتو در ادامه نشست خبری با اشاره به وضعیت بازیکنان مصدوم تیمش گفت: در طول فصل، بیشتر اوقات جلالی یا دچار مصدومیت بوده و یا با سرماخوردگی دست‌وپنجه نرم کرده است. موسی نیز شرایط مشابهی داشت، حضور آنها در ترکیب تیم برای ما اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: احمدی هم در حال حاضر مصدوم است و امیدواریم هرچه زودتر به تمرینات و ترکیب تیم بازگردد تا بتوانیم از توانایی‌های او در بازی‌های پیش رو بهره‌مند شویم.