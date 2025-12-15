شهردار سیراف: شهروندان هشدارهای ایمنی را جدی بگیرند

داریوش پالیزدان در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی تشدید فعالیت سامانه بارشی، از روزهای گذشته اقدامات لازم برای کاهش خسارات احتمالی در دستور کار قرار گرفته و لایروبی مسیل‌ها، پاکسازی کانال‌های دفع آب‌های سطحی، جمع‌آوری نخاله‌ها و زباله‌های رهاشده، بازدید از نقاط حادثه‌خیز و آماده‌باش نیروهای خدمات شهری و ماشین‌آلات انجام شده است.

شهردار بندر سیراف افزود: تمامی واحدهای اجرایی شهرداری در حالت آماده‌باش قرار دارند و هماهنگی لازم با دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان برای واکنش سریع در شرایط بحرانی صورت گرفته است.

پالیزدان با تأکید بر نقش مشارکت مردمی گفت: از شهروندان درخواست می‌کنیم ضمن پرهیز از تردد غیرضروری در زمان بارندگی شدید، توقف نکردن در حاشیه مسیل‌ها و روددره‌ها و خودداری از ریختن زباله و نخاله ساختمانی در مسیر آب‌های سطحی، هشدارهای صادرشده از سوی مراجع رسمی را جدی بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه انسداد کانال‌ها، آب‌گرفتگی معابر یا خطر احتمالی، موضوع را در اسرع وقت به شهرداری و واحدهای خدمات شهری اطلاع دهند تا اقدامات لازم انجام شود.

شهردار بندر سیراف در بخش دیگری از این گفت‌وگو، ضمن تقدیر از تلاش‌ها و زحمات نیروهای خدمات شهری و اعضای ستاد بحران شهرداری بندر سیراف، اظهار کرد: حضور به‌موقع، آمادگی و تلاش شبانه‌روزی این نیروها نقش مؤثری در افزایش ایمنی شهر و کاهش خسارات احتمالی داشته است.

پالیزدان همچنین از پیگیری‌ها و همراهی فرماندار شهرستان کنگان و معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری قدردانی کرد و افزود: این مدیران با حضور میدانی و پیگیری‌های شبانه‌روزی، نقش مهمی در هماهنگی دستگاه‌ها و مدیریت شرایط بحرانی ایفا کرده‌اند.

شهردار بندر سیراف در پایان تأکید کرد: تداوم این هماهنگی و همکاری، در کنار مشارکت شهروندان، زمینه عبور ایمن از شرایط جوی پیشِ رو و کاهش آسیب‌های احتمالی را فراهم خواهد کرد.