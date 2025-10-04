شهردار بندر سیراف: دهکده گردشگری در دهه فجر به بهره برداری می سد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش پالیزدان شنبه شب در دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی بندر سیراف با بخشدار این بخش نیز در این نشست ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و تقدیر از انتصاب بخشدار جدید، گزارشی از عملکرد شهرداری ارائه داد و اظهار داشت:پروژه دهکده گردشگری، بهعنوان یکی از طرحهای شاخص شهر، تا دهه مبارک فجر به بهرهبرداری خواهد رسید و میتواند نقش مؤثری در جذب گردشگر و توسعه اقتصادی منطقه ایفا کند.
شهردار بندر سیراف همچنین از تجهیز ناوگان خدمات شهری خبر داد و گفت: خرید ماشین جاروب مکانیزه و بهروزرسانی تجهیزات خدماتی، موجب ارتقای کیفیت خدمات شهری و افزایش رضایت شهروندان خواهد شد.
در این نشست، موضوعاتی از جمله توسعه زیرساختها، اجرای پروژههای عمرانی و گردشگری، رفع مشکلات شهری، راهاندازی مجدد گمرک، اصلاح مخزن آب و تکمیل پروژههای شاخص شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
