۲۹۵ میلیارد ریال پروژه‌ عمران شهری در سیراف افتتاح و آغاز شد

شهردار سیراف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هفته دولت شهرداری بندر باستانی سیراف با اعتباری بالغ بر ۲۹۵ میلیارد ریال، چندین پروژه عمرانی را افتتاح و عملیات اجرایی تعدادی دیگر را آغاز میکند.
داریوش پالیزدان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دولت بهویژه شهیدان رجایی، باهنر و شهید آیتالله رئیسی و با تبریک هفته دولت به دولتمردان و کارکنان خدوم نظام، هفته دولت را فرصت مغتنمی برای تبیین خدمات و ارائه عملکرد دستگاههای اجرایی دانست.
وی با اشاره به برنامههای عمرانی شهرداری سیراف در این ایام اظهار داشت: شهرداری بندر سیراف با هدف ارتقای زیرساختها و بهبود سیمای شهری، در هفته دولت سال جاری مجموعهای از پروژههای عمرانی را با اعتباری بیش از ۲۹۵ میلیارد ریال افتتاح و عملیات اجرایی آنها را آغاز خواهد کرد.
شهردار سیراف افزود: پروژههای قابل افتتاح و آغاز عملیات اجرایی شهرداری شامل افتتاح و بهرهبرداری از روکش آسفالت معابر سطح شهر، آغاز عملیات اجرایی اصلاح ورودی شرقی شهر از سمت عسلویه، اجرای مبلمان میدان ورودی شهر و آغاز عملیات اجرایی پیادهروسازی، سنگفرش و لکهگیری کانیوو در کوچهها و معابر شهری است.
پالیزدان با تأکید بر اینکه این اقدامات نتیجه تلاش و همراهی جمعی است، تصریح کرد: این خدمات مرهون مشارکت ارزشمند شهروندان، تلاش شبانهروزی کارکنان شهرداری، حمایت اعضای شورای اسلامی شهر، ائمه جمعه، مسئولان استانی و شهرستانی و بهویژه پشتیبانیهای استاندار بوشهر، فرماندار شهرستان کنگان، معاون امور عمرانی استانداری، مدیرکل دفتر شهری استانداری، معاونین فرماندار و بخشدار سیراف است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژهها ضمن بهبود دسترسیها و ارتقای کیفیت زندگی مردم، زمینه توسعه متوازن شهری و بهبود چهره بندر تاریخی سیراف را فراهم خواهد کرد.
