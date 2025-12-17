امیرتیموری: شرایط ناشی از طوفان در قشم تحت کنترل است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرتیموری اظهار داشت: به دنبال طوفان و بارش شدید باران در ساعات گذشته، خساراتی به شبکه‌های برق، جاده‌ها و دکل‌های مخابراتی در برخی نقاط شهرستان وارد شده، اما شرایط کاملاً تحت کنترل است و نیروهای امدادی و عملیاتی مشغول به رفع خرابی‌ها و آسیب‌های وارده هستند.

وی با اشاره به شدت وزش باد که منجر به شکستگی و سقوط درختان و ایجاد اختلالاتی در عبور و مرور مردم شده، تصریح کرد: در این شرایط همکاری و مشارکت مردم در مدیریت بحران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نقش مؤثری در تسریع عملیات نیروهای امدادی و خدمات شهری برای ایمن‌سازی معابر و بازگشت شرایط عادی خواهد داشت.

رئیس ستاد بحران شهرستان قشم در خصوص میزان خسارات وارده به دلیل طوفان، گفت: در حال حاضر نمی‌توان نظری در این خصوص داد تا جمع‌بندی کامل از سوی همه دستگاه‌ها انجام و اعلام وضعیت شود.

امیرتیموری ضمن تقدیر از همراهی و صبوری مردم قشم در این شرایط، تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی و امدادی به‌صورت میدانی در حال ارزیابی خسارات و رسیدگی به مشکلات مردم هستند.

فرماندار شهرستان قشم با اشاره به شرایط جوی حاکم بر منطقه و تداوم بارش شدید باران و وزش شدید باد در طی روزهای آینده، از مردم خواست تا در این شرایط از انجام ترددهای غیرضروری اجتناب کنند و تا حد امکان در منازل بمانند.

هشدار سطح قرمز هواشناسی طی روزهای گذشته برای چهار استان جنوبی کشور از جمله استان هرمزگان، صادر شده و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که موج دوم بارندگی‌ها، طی امروز چهارشنبه (۲۶ آذرماه) تا پس فردا جمعه (۲۸ آذرماه) گستره هرمزگان را در بر خواهد گرفت.

این بارش‌ها پس از سال‌ها خشکسالی، موجی از امید و رضایت در میان مردم استان هرمزگان و ساحل نشینان بزرگ‌ترین جزیره ایرانی خلیج فارس ایجاد کرده است.

پیش‌بینی هواشناسی، جلسات فوق‌العاده ستاد بحران و ارسال پیامک‌های هشدار، آمادگی این استان و جزیره قشم را افزایش داده است.

شهرستان‌های قشم، بندرعباس، پارسیان، بستک، حاجی‌آباد، بندرلنگه، بندرخمیر و جزایر لارک، هنگام و هرمز تحت تأثیر این بارش‌ها قرار دارند.

مشکلات جزئی مانند آب‌گرفتگی معابر در برخی مناطق گزارش شده، اما راه‌های اصلی این استان و جزیره قشم باز و تحت کنترل است.

قطعی‌های پراکنده برق رفع شده؛ ارتباطات، آب و فاضلاب و مراکز درمانی فعال و بدون وقفه هستند.