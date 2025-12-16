بیشترین میزان بارندگی برای بندرکنگ به ثبت رسید

به گزارش خبرگزاری مه، مهرداد حسن زاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به استمرار فعالیت سامانه بارشی در استان، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی و امدادی در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و پایش مستمر محورهای مواصلاتی به‌ویژه در مناطق در معرض سیلاب در حال انجام است.

حسن‌زاده در ادامه با ارائه گزارشی از وضعیت عمومی استان گفت: بیشترین میزان بارندگی ثبت‌شده مربوط به بندر کنگ با حدود ۱۰۶ میلی‌متر بوده و جزیره قشم، پارسیان و بندرعباس نیز بارش‌های قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند.

وی در پایان از شهروندان خواست ضمن پرهیز از تردد غیرضروری، از عبور از مسیرهای مسدود، حاشیه رودخانه‌ها و آب‌نماها خودداری کرده و اخبار و اطلاعیه‌های رسمی ستاد بحران استان را به‌صورت مستمر دنبال کنند.