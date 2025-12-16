  1. استانها
بیشترین میزان بارندگی برای بندرکنگ به ثبت رسید

بندرعباس- با اعلام مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان بیشترین بارندگی ثبت شده مربوط به بندر کنگ با ۱٠۶ میلی متر بوده است.

به گزارش خبرگزاری مه، مهرداد حسن زاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به استمرار فعالیت سامانه بارشی در استان، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی و امدادی در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و پایش مستمر محورهای مواصلاتی به‌ویژه در مناطق در معرض سیلاب در حال انجام است.

حسن‌زاده در ادامه با ارائه گزارشی از وضعیت عمومی استان گفت: بیشترین میزان بارندگی ثبت‌شده مربوط به بندر کنگ با حدود ۱۰۶ میلی‌متر بوده و جزیره قشم، پارسیان و بندرعباس نیز بارش‌های قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند.

وی در پایان از شهروندان خواست ضمن پرهیز از تردد غیرضروری، از عبور از مسیرهای مسدود، حاشیه رودخانه‌ها و آب‌نماها خودداری کرده و اخبار و اطلاعیه‌های رسمی ستاد بحران استان را به‌صورت مستمر دنبال کنند.

