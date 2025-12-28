بارندگی در جزیره قشم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق پیشبینیهای هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی جدید در استان هرمزگان آغاز شده و از بعدازظهر، جزیره قشم نیز در مسیر بارشها قرار گرفته است.
این سامانه که اوج فعالیت آن روز دوشنبه پیشبینی شده است، بخشهای مختلف قشم را در بر گرفته است.
هرچند میزان بارندگی این سامانه نسبت به بارندگی شدید هفته گذشته کمتر برآورد شده، اما به دلیل اشباع بودن رودخانهها و مسیرهای آبرو، نگرانی از بروز آبگرفتگی و روانآب همچنان وجود دارد.
جزیره قشم در بارندگیهای اخیر خسارتهای قابل توجهی را متحمل شد؛ بهطوریکه برق بخشهایی از جزیره برای حدود ۲۴ ساعت قطع شد و روستای طولا نیز بر اثر بارشهای شدید دچار سیلاب و آبگرفتگی شد که مشکلاتی را برای ساکنان این منطقه به همراه داشت.
همزمان با آغاز بارشها، وضعیت دریا در محدوده قشم نیز نامساعد پیشبینی میشود و مواج بودن دریا و وزش باد شدید میتواند موجب اختلال در تردد شناورها و فعالیتهای دریایی شود.
