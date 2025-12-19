به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتبال ایران در فصل بیست و پنجم به‌تدریج به نیم‌فصل خود نزدیک می‌شود و رقابت میان مدعیان اصلی قهرمانی وارد مرحله‌ای حساس شده است. در این میان، چهار تیم سپاهان، پرسپولیس، استقلال و تراکتور با توجه به هزینه‌ها و خریدهایی که در ابتدای فصل انجام دادند، توانسته‌اند عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش بگذارند و به عنوان مدعیان جدی در کورس قهرمانی باقی بمانند.

در این بین، روز پنجشنبه ۲۷ آذر دو تیم پرسپولیس و تراکتور در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال ایران به مصاف یکدیگر خواهند رفت؛ دیداری حساس که از هم‌اکنون توجه هواداران فوتبال را به خود جلب کرده است. اهمیت این مسابقه از آن جهت است که یکی از دو تیم پرطرفدار فوتبال ایران خیلی زود باید از گردونه رقابت‌های جام حذفی کنار برود و شانس قهرمانی در این جام را از دست بدهد.

از سوی دیگر، تیم استقلال نیز در یکی از حساس‌ترین دیدارهای فصل جاری خود باید روز چهارشنبه ۳ دی‌ماه در شهر منامه بحرین رو در روی تیم المحرق قرار گیرد. این دیدار در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ برگزار خواهد شد و برای آبی‌پوشان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که تنها کسب پیروزی می‌تواند استقلال را به ادامه حضور در این رقابت‌ها امیدوار نگه دارد. هر نتیجه‌ای غیر از برد، یعنی تساوی یا شکست، به معنای حذف نماینده ایران از این دوره مسابقات آسیایی خواهد بود.

در سوی دیگر، سپاهان اصفهان اگرچه فصل جاری را با شروعی نه‌چندان مطلوب در رقابت‌های داخلی و آسیایی آغاز کرد، اما رفته‌رفته شرایط این تیم تغییر کرده و اکنون شاگردان محرم نویدکیا با نمایش‌های منسجم و نتایج قابل قبول، به یکی از اصلی‌ترین مدعیان قهرمانی در لیگ برتر تبدیل شده‌اند. سپاهانی‌ها علاوه بر حضور پرقدرت در رقابت‌های لیگ، موفق شده‌اند صعود خود به مرحله حذفی مسابقات آسیایی را نیز قطعی کنند تا با روحیه‌ای مضاعف، ادامه فصل را دنبال کنند.

با نزدیک شدن به نیم‌فصل لیگ بیست و پنجم، رقابت میان مدعیان شکل جدی‌تری به خود گرفته و نتایج دیدارهای پیش‌رو، به‌ویژه در جام حذفی و رقابت‌های آسیایی، می‌تواند تأثیر مستقیمی بر آینده این تیم‌ها در ادامه فصل داشته باشد.

دیدار پرسپولیس و تراکتور همیشه پُر شور بوده است

سید مهدی سید صالحی کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر ابتدا در رابطه با دیدار تیم‌های تراکتور و پرسپولیس اظهار داشت: دیدار پرسپولیس و تراکتور به دلیل جایگاه و شرایط دو تیم از حساسیت بالایی برخوردار است. تقابل این دو تیم همواره به واسطه حضور هواداران پرشور، بازی‌هایی پرتنش و حساس بوده و این مسابقه نیز از این قاعده مستثنی نیست. از آنجا که این دیدار در چارچوب رقابت‌های جام حذفی برگزار می‌شود، یکی از دو تیم در پایان ۹۰ دقیقه یا در صورت نیاز ۱۲۰ دقیقه، باید خیلی زود از گردونه رقابت‌ها کنار برود.

وی ادامه داد: هر دو تیم شرایط خاص خودشان را دارند. تراکتور با هدایت دراگان اسکوچیچ به دلیل به‌هم خوردن ترکیب تیم و غیبت آلوز در برخی مسابقات دچار افت شد و نتوانست جایگزین مناسبی برای این بازیکن پیدا کند، موضوعی که در بعضی بازی‌ها به این تیم ضربه زد. با این حال تراکتور در مجموع روند خوبی داشته و در لیگ نخبگان نیز در رتبه‌های بالای جدول قرار دارد. این تیم در برخی مسابقات ناچار به اعمال تغییرات در ترکیب شده اما در تمام خطوط، بازیکنان بسیار باکیفیتی در اختیار دارد.

رفتن هاشمیان به پرسپولیس کمک کرد

سیدصالحی در خصوص پرسپولیس نیز گفت: در سمت مقابل، پرسپولیس بعد از رفتن وحید هاشمیان و تغییراتی که در کادر فنی ایجاد شد، به هارمونی بهتری رسیده است. شاید این تیم نسبت به گذشته موقعیت‌های کمتری خلق کند، اما موفق شده بازی‌ها را ببرد و به نتیجه برسد. هر دو تیم از هافبک‌های باکیفیتی بهره می‌برند، اما تفاوت اصلی میان تراکتور و پرسپولیس به کناره‌ها برمی‌گردد؛ جایی که تراکتور در پست فول‌بک‌ها با مشکلاتی مواجه است. محمدی تا حدی به حملات اضافه می‌شود، اما در سمت راست، یعقوب براجعه نتوانسته کیفیت لازم را ارائه دهد.

وی تأکید کرد: امیدوارم شاهد بازی خوبی باشیم. تیمی که بتواند موقعیت‌های بیشتری خلق کند، مالکیت زمین را در اختیار داشته باشد و کمترین اشتباه را مرتکب شود، شانس بیشتری برای پیروزی خواهد داشت. اگر به ابتدای فصل بازگردیم، می‌بینیم برخی تیم‌ها نتوانستند نتایج لازم را کسب کنند و حتی از صعود به مرحله گروهی لیگ نخبگان بازماندند، اما شرایط آن‌ها اکنون تغییر کرده است.

گذر زمان به تقویت سپاهان کمک کرد

این کارشناس فوتبال در ادامه درباره سپاهان اظهار داشت: سپاهان در ابتدای فصل شرایط خوبی نداشت؛ چه در لیگ داخلی و چه در رقابت‌های آسیایی. شکست تلخ این تیم مقابل الدحیل باعث شد از حضور در لیگ نخبگان بازبماند و در لیگ برتر هم نتوانست شروع پرقدرتی داشته باشد. با این حال، اکنون شرایط کاملاً متفاوت شده و سپاهان به صدر جدول رسیده است.

سیدصالحی افزود: پس از جدایی پاتریس کارترون و حضور محرم نویدکیا، تعداد زیادی از بازیکنان سپاهان از این تیم جدا شدند و شاکله اصلی تیم از هم پاشید. طبیعی بود که بازیکنان جدید در کنار کادر فنی تازه‌وارد به زمان نیاز داشته باشند تا به ثبات ترکیبی برسند. مصدومیت محمد کریمی نیز تأثیر زیادی روی سپاهان گذاشت؛ بازیکنی که در پست هافبک دفاعی نقش مهمی در طراحی حملات داشت و از بازیکنان خوش‌تکنیک فوتبال ایران محسوب می‌شود.

آلوز و رضاوند از مُهره های تأثیرگذار سپاهان هستند

وی ادامه داد: با اضافه شدن آلوز، شرایط سپاهان تغییر کرد و اکنون این تیم یکی از زیباترین فوتبال‌ها را از نظر مالکیت و طراحی حمله ارائه می‌دهد. از زمانی که او به ترکیب اضافه شد، میانه میدان سپاهان به ثبات رسید. آرش رضاوند که فصل گذشته در استقلال عملکرد متوسطی داشت، امسال در سپاهان شرایط بهتری را تجربه می‌کند. از سوی دیگر، سپاهان برخلاف برخی تیم‌ها، فول‌بک‌های رونده‌ای دارد و آریا یوسفی نقش مؤثری در رهبری حملات از میانه میدان ایفا می‌کند.

سیدصالحی درباره بازیکنان جوان سپاهان گفت: بازیکنان جوانی مثل محمد عسکری عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته‌اند و هرچه جلوتر می‌رویم، اعتماد به نفس بیشتری پیدا می‌کنند. بازیکنانی که در ابتدای فصل اعتماد به نفس لازم را نداشتند، اکنون به شرایط مطلوبی رسیده‌اند و همین موضوع باعث شده سپاهان صدر جدول را در اختیار بگیرد. به نظر من، سپاهان رفته‌رفته به عملکرد بسیار خوبی رسیده و محرم نویدکیا و کادر فنی‌اش توانسته‌اند ثبات ترکیبی مناسبی ایجاد کنند.

وی در خصوص بازیکنان خارجی جدید سپاهان اظهار داشت: دو بازیکن خارجی یعنی ایوان سانچز و انزو کریولی به سپاهان اضافه شده‌اند. سانچز بازیکن بسیار خوبی است و هر زمان برای سپاهان به میدان رفته، عملکرد قابل قبولی داشته و توانسته در خط حمله نقش مؤثری در طراحی بازی ایفا کند. تفکرات محرم نویدکیا بر پایه چرخش در خط حمله است و او به بازیکنان مختلف فرصت می‌دهد؛ همان‌طور که در دیدار مقابل فولاد خوزستان دیدیم محمد عسکری در نقش وینگر و مهاجم نوک بازی کرد و عملکرد خوبی هم داشت. به طور طبیعی بازیکنان خارجی برای هماهنگی با تیم به زمان نیاز دارند و باید دید در ادامه فصل شرایط آن‌ها چگونه خواهد بود.

نبود ساپینتو در کنار زمین به استقلال ضربه زد

سیدصالحی درباره استقلال گفت: استقلال با بازگشت ساپینتو کنار خط، یک مقطع شرایط خوبی داشت، اما در سه بازی اخیر به تساوی رسیده و نتوانسته پیروز شود. این تیم اکنون یک دیدار بسیار مهم مقابل المحرق پیش رو دارد و محکوم به کسب نتیجه است. نبود ساپینتو کنار زمین در برخی مسابقات کاملاً محسوس بود و تأثیر آن به‌وضوح دیده شد. استقلال هنوز به ترکیب ثابت نرسیده و تغییرات زیادی در ترکیب این تیم وجود داشته که همین موضوع کار را برای آبی‌پوشان دشوار کرده است.

او افزود: استقلال در شروع فصل بازیکنان خوبی در اختیار داشت و بازیکنان خارجی مانند یاسر آسانی و منیر الحدادی جزو نفرات تأثیرگذاری بودند که در سال‌های گذشته نیز در تیم‌های قبلی خود عملکرد قابل قبولی داشتند، اما طبیعی بود که این بازیکنان برای رسیدن به شرایط ایده‌آل به زمان نیاز داشته باشند. استقلال به مرور به ترکیب مناسبی رسید؛ چه در خط دفاع و چه در خط حمله، اما مصدومیت برخی بازیکنان، به‌ویژه در خط هافبک، باعث شد هماهنگی و هارمونی تیم تا حدی به هم بخورد.

وی ادامه داد: هر زمان بازیکنانی مانند یاسر آسانی و حدادی که جزو مهره‌های باکیفیت و تأثیرگذار استقلال هستند در شرایط مطلوب قرار داشتند، استقلال توانست نتایج خوبی کسب کند. در چند بازی اخیر، استقلال تلاش می‌کرد در میانه میدان از یک هافبک دفاعی و یک هافبک هجومی استفاده کند و مهران احمدی در کنار رزاقی نیا به میدان می‌رفت. اما مصدومیت مهران احمدی باعث شد استقلال دوباره به استفاده از دو هافبک دفاعی روی بیاورد که این موضوع در فاز هجومی تیم تأثیر منفی گذاشت.

مهران احمدی نقش مهمی در حملات استقلال دارد

سیدصالحی تأکید کرد: در بازی‌هایی که استقلال عملکرد خوبی داشت، مهران احمدی نقش مهمی در طراحی حملات ایفا می‌کرد و این مسئله در نتایج تیم تأثیرگذار بود. در دیدارهای آسیایی نیز استقلال در برخی مسابقات نمایش قابل قبولی داشت، اما محرومیت‌ها و مصدومیت‌ها باعث شد عملکرد تیم حالت سینوسی پیدا کند و در بعضی بازی‌ها امتیازات مهمی را به‌راحتی از دست بدهد. در این مقطع، برخی بازیکنان استقلال کیفیت لازم را نداشتند و این موضوع به تیم لطمه زد.

وی با اشاره به وضعیت کلی لیگ برتر گفت: امسال نشان داده شد که تیم‌هایی با بودجه‌های چند هزار میلیاردی الزاماً برنده نیستند. تیم‌هایی که با بودجه‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیاردی بسته شدند، کم‌وکاستی نداشتند و عملکرد خوبی از خود نشان دادند. این موضوع بیانگر آن است که جابه‌جایی ارقام بالا در لیگ ایران الزاماً تضمین‌کننده موفقیت نیست. شما می‌بینید تیم‌هایی مانند خیبر خرم‌آباد، چادرملو اردکان و چند تیم دیگر بدون هزینه‌های نجومی، مقابل تیم‌های بزرگ نمایش بسیار خوبی داشته‌اند.

ارقام مطرح شده در فوتبال حباب دارد

سیدصالحی افزود: این شرایط نشان می‌دهد که پول، حرف اول را در فوتبال نمی‌زند. بازیکنی که ۱۰۰ میلیارد تومان دریافت می‌کند، باید کیفیتی متناسب با این رقم داشته باشد، اما واقعیت این است که بسیاری از این ارقام واقعی نیستند و نوعی حباب در فوتبال ما ایجاد شده است. همین موضوع باعث شده ذهنیت هواداران تغییر کند و تصور کنند با جذب بازیکنان گران‌قیمت، کیفیت تیم باید به شکل چشمگیری افزایش یابد، در حالی که در عمل چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و متأسفانه فوتبال ایران به این سمت و سو حرکت کرده است.

این کارشناس فوتبال درباره دیدار حساس استقلال مقابل المحرق بحرین گفت: استقلال با توجه به شرایطی که دارد، توانایی شکست المحرق را در بحرین دارد و این مسابقه برای آبی‌ها حکم مرگ و زندگی را دارد. با توجه به بازیکنانی که استقلال در اختیار دارد، این تیم باید بتواند از این مرحله عبور کند. البته در زمین مسابقه مشخص می‌شود که چه اتفاقی می‌افتد و هر اشتباهی می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد.

استقلال مقابل المحرق کار سختی دارد

وی ادامه داد: تیم المحرق نشان داده که اگرچه بازیکنان خارجی بی‌نام‌ونشانی دارد، اما از کیفیت فنی خوبی برخوردار است و فوتبال قابل قبولی ارائه می‌دهد. علاوه بر این، بازی در بحرین همیشه شرایط خاص خودش را دارد. در منطقه خلیج فارس، به‌ویژه در بحرین، معمولاً تلاش می‌شود فضای بازی به حاشیه کشیده شود. از طرفی، تیم المحرق با تساوی هم می‌تواند صعود کند و همین موضوع کار استقلال را سخت‌تر می‌کند.

سیدصالحی در پایان گفت: استقلال باید با تمام توان وارد این مسابقه شود و با برنامه و منطق بازی کند. اگر آبی‌ها بخواهند احساسی وارد زمین شوند، قطعاً به مشکل خواهند خورد. تنها در صورتی که استقلال با تمرکز، برنامه‌ریزی و کمترین اشتباه بازی کند، می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد.