به گزارش خبرگزاری مهر، عباس قدرتی از اختصاص یکهزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی برای تکمیل طرحهای مهم راههای روستایی و ارتباطی این شهرستان خبر داد.
قدرتی تصریح کرد: این میزان اعتبار برای طرحهای راهسازی محور زیدر- خیرآباد، پیره- سنجد، رباط، علی محمد، فیروزه، اسطرخی و حصار هنامه اختصاص یافته است.
وی افزود: همچنین تخصیص اعتبار برای رفع نقاط حادثهخیز پل حسینآباد، سمباغ (محور زوارم)، گردنه بی بهره، تکمیل پل رزمغان و زیرگذر اللهآباد در دست پیگیری است.
قدرتی ادامه داد: طرحهای مزبور سالها به دلیل کمبود اعتبار نیمهتمام ماندهاند و با تخصیص این اعتبار تلاش میکنیم روند تکمیل آنها شتاب گیرد.
وی تصریح کرد: با تکمیل و بهرهبرداری از این طرحها شاهد سهولت تردد روستاییان، ایمنی راهها، آسفالت مناسب و کاهش تصادفات جادهای خواهیم بود.
قدرتی با اشاره به اهمیت بهسازی معابر روستایی گفت: شیروان با ۱۵۰ روستا و جمعیت قابل توجه روستایی، نیازمند توجه ویژه در بخش زیرساختهای راه و معابر است و اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت و سنگفرش معابر یکی از مطالبات جدی مردم منطقه است.
