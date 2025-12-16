به گزارش خبرنگار مهر، از ساعات اولیه صبح امروز، شماری از ترانس‌های برق در محلات مختلف شهر بندرعباس دچار ترکیدگی و آسیب شده‌اند که این موضوع باعث وقوع قطعی برق در این مناطق شده است.

بر اساس گزارش‌های مردمی واصله، این حوادث در چندین نوبت و در نقاط مختلف شهر رخ داده و شهروندان را با مشکل مواجه کرده است.

با اعلام این خرابی‌ها، نیروهای عملیات و امداد شرکت توزیع برق استان هرمزگان به صورت سیار در مناطق درگیر مستقر شده‌اند و در حال تعمیر ترانس‌های آسیب‌دیده هستند.

مراجع مسئول از شهروندان خواسته‌اند به منظور حفظ ایمنی و تسهیل دسترسی سریع تیم‌های تعمیراتی، از توقف و پارک خودرو در مجاورت ترانس‌های برق خودداری کنند.

در پی این اتفاقات، برخی منابع محلی، وقوع این ترکیدگی‌های پیاپی را با تأثیرات ناشی از سامانه بارشی فعال و رطوبت بسیار بالا در استان هرمزگان مرتبط دانسته‌اند، اگرچه دلیل قطعی این حوادث از سوی مقامات رسمی شرکت برق هنوز اعلام نشده است.