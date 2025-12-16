  1. استانها
انفجار ترانس‌های برق در بندرعباس؛ امداد برق در مناطق مختلف مستقر شد

بندرعباس- با فعالیت سامانه بارشی در استان هرمزگان برخی از ترانس‌های برق در بندرعباس ترکیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعات اولیه صبح امروز، شماری از ترانس‌های برق در محلات مختلف شهر بندرعباس دچار ترکیدگی و آسیب شده‌اند که این موضوع باعث وقوع قطعی برق در این مناطق شده است.

بر اساس گزارش‌های مردمی واصله، این حوادث در چندین نوبت و در نقاط مختلف شهر رخ داده و شهروندان را با مشکل مواجه کرده است.

با اعلام این خرابی‌ها، نیروهای عملیات و امداد شرکت توزیع برق استان هرمزگان به صورت سیار در مناطق درگیر مستقر شده‌اند و در حال تعمیر ترانس‌های آسیب‌دیده هستند.

مراجع مسئول از شهروندان خواسته‌اند به منظور حفظ ایمنی و تسهیل دسترسی سریع تیم‌های تعمیراتی، از توقف و پارک خودرو در مجاورت ترانس‌های برق خودداری کنند.

در پی این اتفاقات، برخی منابع محلی، وقوع این ترکیدگی‌های پیاپی را با تأثیرات ناشی از سامانه بارشی فعال و رطوبت بسیار بالا در استان هرمزگان مرتبط دانسته‌اند، اگرچه دلیل قطعی این حوادث از سوی مقامات رسمی شرکت برق هنوز اعلام نشده است.

