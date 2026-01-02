قیمت انرژی امروز ۱۲ دی ۱۴۰۴ در بازار جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴ در تالارهای معاملاتی انرژی، نفت اوپک بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته، با نرخ ۶۱.۲۲ دلار داد و ستد شد. این در حالی است که نفت اوپک در یک ماه گذشته کاهش ۳.۴۹ درصدی برابر با ۲.۲۲ دلار را به ثبت رسانده است. علاوه بر آن، بالاترین قیمت ثبت شده برای نفت اوپک در روز جاری ۶۱.۲۲ دلار و پایین‌ترین نرخ نیز برابر با ۶۱.۲۲ دلار بوده است.

از سوی دیگر، نفت برنت در بازارهای جهانی نفت و انرژی با قیمتی معادل ۶۱.۲۶ دلار معامله شد. این نرخ نسبت به روز گذشته با تغییری به میزان ۰.۵۷ درصد افزایش همراه بوده است.

بررسی تغییرات هفتگی نیز نشان می‌دهد که ارزش نفت برنت طی یک هفته اخیر ۱.۰۲ درصد افزایش یافته است. همچنین در مقایسه با ماه گذشته، نشان‌دهنده کاهش ۲.۳۱ درصدی برابر با ۱.۴۵ دلار می‌باشد. لازم به ذکر است که بالاترین ارزش برای نفت برنت در روز جاری به مبلغ ۶۱.۳۳ دلار و کمترین نرخ آن نیز برابر ۶۰.۸۳ دلار به ثبت رسید.

در ادامه معاملات جاری، نفت خام آمریکا امروز در بازارهای جهانی با قیمت ۵۷.۸۳ دلار خرید و فروش شد. این نرخ در مقایسه با روز گذشته، ۰.۷۱ درصد افزایش داشته است.

همچنین قیمت نفت خام آمریکا طی هفته گذشته افزایش ۱.۹۲ درصدی برابر با ۱.۰۹ دلار را تجربه کرد و در معاملات روز جاری، نفت خام آمریکا سقف قیمت ۵۷.۸۹ دلار و کف قیمت ۵۷.۴۱ دلار را به ثبت رسانده است.

در ادامه قیمت انواع فرآورده‌های حوزه انرژی را در بازارهای جهانی می‌آید.

⭕️ قیمت نفت کوره

قیمت لحظه‌ای: ۲.۱۴۲۶ دلار

بیشترین: ۲.۱۴۶۶ دلار

کمترین: ۲.۱۱۴۸ دلار

تغییر روزانه: ۰.۰۲۱۹ دلار

تغییر هفتگی: ۱.۶۸ درصد افزایش

⭕️ قیمت گازوئیل

قیمت لحظه‌ای: ۶۲۲.۲۵ دلار

بیشترین: ۶۲۳.۵ دلار

کمترین: ۶۱۶.۵ دلار

تغییر روزانه: ۸.۵ دلار

تغییر هفتگی: ۰.۴ درصد افزایش

⭕️ قیمت بنزین

قیمت لحظه‌ای: ۱.۷۲۲۲ دلار

بیشترین: ۱.۷۲۴۵ دلار

کمترین: ۱.۷۰۵۶ دلار

تغییر روزانه: ۰.۰۰۱۳ دلار

تغییر هفتگی: ۱.۴۷ درصد افزایش

⭕️ قیمت گاز طبیعی

قیمت لحظه‌ای: ۳.۵۸۴ دلار

بیشترین: ۳.۶۷۸ دلار

کمترین: ۳.۵۷۷ دلار

تغییر روزانه: ۰.۰۲۶ دلار

تغییر هفتگی: ۱۷.۹۱ درصد کاهش

⭕️ قیمت ذغال سنگ