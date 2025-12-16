به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل قیداری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، روز سه شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴، در همایش بهداشت محیط در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اظهار داشت: سلامت دغدغه انسان از بدو خلقت بوده و خواهد بود.

وی با عنوان این مطلب که گرانبها ترین هدیه خداوند به انسان، حیات است، گفت: سلامت ما به شدت تحت تأثیر محیط زیست است و در آینده این وابستگی بیشتر خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: آب و خاک و هوا، تهدید کننده پنهان سلامتی است.

وی افزود: نقش اصلی در حفاظت از محیط زیست، دست سیاست‌گذاران و تصمیم گیران است.

قیداری گفت: محیط زیست به خصوص هوا، بیشترین اثر را بر کودکان دارد و نقش ما این است که با جمع بندی اطلاعات محیط زیست، راهکارهایی برای حفظ محیط زندگی خودمان به سیاست‌گذاران و تصمیم گیران، ارائه بدهند.

در ادامه این همایش، انوشیروان محسنی بندپی رئیس انجمن علمی بهداشت محیط ایران گفت: آن چیزی که سلامتی مردم را تهدید می‌کنند، عوامل ارثی و محیطی هستند. در بحث عوامل محیطی، ما قدرت کنترل بیماری‌ها را دادیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: ۲۴ درصد بار بیماری‌ها و مرگ، ناشی از عوامل محیطی است.

محسنی بندپی گفت: در کشور ما ۲۶ درصد بار بیماری‌ها ناشی از عوامل محیطی است.

وی افزود: متأسفانه سهم سرب از بیماری‌های ناشی از عوامل محیطی، ۳۷ درصد است.

محسنی بندپی گفت: ۱۷ میلیارد دلار خسارت اقتصادی ناشی از آلودگی هوا، متوجه نظام سلامت کشورمان است.

وی افزود: اگر سواد سلامت جامعه را ارتقا دهیم، اثربخشی برنامه‌های پیشگیرانه ما بیشتر خواهد شد.