سرپرست شبکه بهداشت و درمان کنگاور منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از طرف علی سروش رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، آذر ولیزاده به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور منصوب شد.
در این حکم، بر بهرهگیری از توان علمی، تجربیات اجرایی و رویکردهای مدیریتی نوین در راستای ارتقای شاخصهای سلامت، بهداشت و خدمات درمانی شهرستان کنگاور تأکید شده است.
آذر ولیزاده از متخصصان حوزه علوم پزشکی و محیط زیست به شمار میرود و دارای دکترای علوم آزمایشگاهی و دکترای تخصصی (Ph.D) باکتریشناسی پزشکی است. وی بهعنوان پژوهشگر فعال در مجامع علمی بینالمللی شناخته میشود و کارنامه علمی او شامل تولیدات پژوهشی متعددی در سطح ملی و جهانی است.
بر اساس شاخصهای علمسنجی، ولیزاده دارای h-index معادل ۶ و G-index برابر با ۱۲ است و مقالات متعددی از ایشان در مجلات معتبر ISI و نشریات علمیپژوهشی منتشر شده است.
از مهمترین دستاوردهای علمی این پژوهشگر، طراحی «واکسن زیرواحد سل» است که در پایگاه جهانی NCBI (مرکز ملی اطلاعات زیستفناوری آمریکا) به ثبت رسیده و منتشر شده است؛ دستاوردی که جایگاه علمی وی را در عرصه پژوهشهای نوین علوم پزشکی برجسته کرده است.
همچنین ولیزاده مؤلف دو جلد کتاب تخصصی در حوزه علوم پزشکی و باکتریشناسی است که در محافل دانشگاهی و تخصصی مورد استفاده قرار میگیرد.
در کنار فعالیتهای علمی، آذر ولیزاده سوابق مدیریتی متعددی در حوزه سلامت و محیط زیست دارد. وی پیش از این بهعنوان معاون مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه در سیاستگذاریهای مرتبط با سلامت پایدار و محیط زیست نقشآفرینی کرده است.
مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان قصرشیرین، مشاور عالی مجلس شورای اسلامی در کمیسیونهای تخصصی اصل ۹۰ و آب و انرژی، و همچنین مدیر بهبود کیفیت و مدیریت بحران بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) قصرشیرین از دیگر مسئولیتهای اجرایی وی در سالهای گذشته بوده است.
یادآور میشود پیش از این، ادریس خالدی مسئولیت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور را بر عهده داشت که در این آیین، از خدمات و تلاشهای وی در دوران تصدی این مسئولیت قدردانی شد.
