قیمت طلا و سکه پرواز کرد؛ طلای ۱۸ عیار در آستانه ۱۵ میلیون تومانی شدن

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در نخستین روز کاری هفته (شنبه ۶ دی ۱۴۰۴) با افزایش چشمگیر قیمت‌ها مواجه شد. در شرایطی که بازارهای جهانی امروز تعطیل بودند، آخرین قیمت اونس طلا در روز جمعه با رشد ۵۱ دلاری به ۴۵۳۲ دلار رسید و بیش از ۱.۱ درصد افزایش یافت. همزمان، دلار آزاد نیز با افزایش ۲۴۰۰ تومانی در معاملات امروز، تلاش کرد سقف جدیدی ثبت کند و اکنون در محدوده ۱۳۶ هزار و ۸۰۰ تومان معامله می‌شود. این دو عامل خارجی، بازار داخلی طلا را به سوی ثبت رکوردهای جدید هدایت کرده است.

جهش ۴ درصدی طلای داخلی در سایه رشد اونس و دلار

قیمت انواع طلا در بازار تهران امروز با رشد قابل توجهی همراه شد و تمامی شاخص‌های طلا افزایشی بودند. طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۴,۹۳۴,۴۰۰ تومان (۱۴,۹۳۴ ریال جدید) معامله شد که نسبت به روز قبل ۴.۰۲ درصد (معادل ۵۷۷,۱۰۰ تومان) افزایش یافته است. کمترین قیمت امروز این نوع طلا ۱۴,۳۵۵,۷۰۰ تومان و بیشترین قیمت آن ۱۴,۹۷۱,۸۰۰ تومان بود.

طلای ۲۴ عیار نیز به ۱۹,۹۱۲,۴۰۰ تومان (۱۹,۹۱۲ ریال جدید) رسید که رشد ۴.۰۲ درصدی (معادل ۷۶۹,۵۰۰ تومان) را نشان می‌دهد. دامنه نوسان آن بین ۱۹,۱۴۰,۷۰۰ تومان (کمترین) و ۱۹,۹۶۲,۲۰۰ تومان (بیشترین) ثبت شد.

مثقال طلا (آبشده) با قیمت ۶۴,۷۵۷,۰۰۰ تومان (۶۴,۷۵۷ ریال جدید) عرضه شد که افزایش ۴.۱۳ درصد (معادل ۲,۵۷۱,۰۰۰ تومان) را تجربه کرد. کمترین و بیشترین قیمت مثقال به ترتیب ۶۴,۰۲۵,۰۰۰ تومان و ۶۴,۸۵۵,۰۰۰ تومان بود.

گرم نقره ۹۹۹ نیز با رشد قابل توجه ۱۰.۴۵ درصدی (معادل ۳۷,۶۶۰ تومان) به ۳۹۸,۱۸۰ تومان (۳۹۸ ریال جدید) رسید. کمترین قیمت آن ۳۶۶,۵۹۰ تومان و بیشترین قیمت همان ۳۹۸,۱۸۰ تومان ثبت شد.

اگرچه چشم‌انداز بلندمدت طلا صعودی ارزیابی می‌شود و هر اصلاح مقطعی ممکن است موقتی باشد، اما سطح قیمت‌های کنونی بیش از آنکه بر پایه بنیادهای اقتصادی باشد، ناشی از هیجانات بازار و تأثیرپذیری از نوسانات دلار و اونس جهانی است. ورود در این قیمت‌ها در کوتاه‌مدت ارزنده نیست و بسیاری از خریدهای فعلی صرفاً از ترس «جا ماندن از روند صعودی» صورت می‌گیرد که به باور کارشناسان سود قابل توجهی برای خریداران به همراه نخواهد داشت.

رکوردشکنی در تمامی انواع قطعات سکه

بازار سکه امروز نیز همگام با طلا روند صعودی پرشتابی را تجربه کرد. همه انواع سکه افزایش قیمت داشتند و دامنه نوسان در برخی موارد به حدود ۶۰ میلیون تومان رسید. سکه امامی با قیمت ۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰ تومان (۱۵۷,۱۶۰ ریال جدید) معامله شد که رشد ۳.۹۷ درصدی (معادل ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان) را نشان می‌دهد. کمترین قیمت امروز آن ۱۵۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان و بیشترین قیمت ۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰ تومان بود.

سکه بهار آزادی به ۱۴۹,۵۸۰,۰۰۰ تومان (۱۴۹,۵۸۰ ریال جدید) رسید و ۳.۸۲ درصدی (معادل ۵,۵۱۰,۰۰۰ تومان) افزایش یافت. دامنه نوسان آن بین ۱۴۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان و ۱۴۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان ثبت شد.

نیم سکه با قیمت ۸۴,۵۴۰,۰۰۰ تومان (۸۴,۵۴۰ ریال جدید) عرضه شد که رشد ۲.۷۷ درصدی (معادل ۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان) داشت. کمترین و بیشترین قیمت آن به ترتیب ۸۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان و ۸۴,۵۴۰,۰۰۰ تومان بود.

ربع سکه نیز به ۴۹,۸۱۰,۰۰۰ تومان (۴۹,۸۱۰۰ ریال جدید) رسید و ۳.۷۱ درصدی (معادل ۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان) افزایش یافت. نوسان آن بین ۴۸,۵۶۰,۰۰۰ تومان و ۴۹,۸۳۰,۰۰۰ تومان بود.

سکه گرمی با قیمت ۲۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان (۲۱,۳۳۰ ریال جدید) معامله شد که رشد ۲.۴ درصد (معادل ۵۰۰,۰۰۰ تومان) را نشان می‌دهد. کمترین قیمت آن ۲۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان و بیشترین قیمت ۲۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان ثبت شد.

روند صعودی سکه نیز تحت تأثیر مستقیم افزایش قیمت طلای جهانی و نوسان دلار قرار دارد. با وجود اینکه سکه در بلندمدت می‌تواند به عنوان یک دارایی امن عمل کند، خرید در قیمت‌های فعلی – که در اوج هیجانات بازار شکل گرفته – ریسک بالایی دارد و احتمال اصلاح قیمت در کوتاه‌مدت وجود دارد. بنابراین، تصمیم‌گیری بر پایه ترس از جا ماندن می‌تواند به زیان سرمایه‌گذاران منجر شود.

بطور کلی بازار طلا و سکه در شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ تحت تأثیر رشد اونس جهانی و افزایش قیمت دلار، رکوردهای جدیدی را ثبت کرد. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که این افزایش‌ها بیش از آنکه مبتنی بر تحولات بنیادی باشد، ناشی از هیجانات مقطعی است. هر قیمتی زمان خرید نیست – ورود در سطوح کنونی، به ویژه برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت، می‌تواند با ریسک قابل توجهی همراه باشد. توصیه اکید این است که از تصمیم‌گیری هیجانی پرهیز کرده و برای ورود به بازار، منتظر فرصت‌های اصلاحی و آرامش نسبی قیمت‌ها باشند.