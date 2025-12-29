ریزش ۲۰۰ دلاری قیمت جهانی اونس طلا؛ فلز زرد، یک روزه سرخ شد!

به گزارش خبرنگار مهر، آنچه صبح امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ برابر با ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵ در واپسین روزهای سال جاری میلادی در بازار جهانی اونس طلا تنها یک «عقب‌نشینی اصلاحی» به نظر می‌رسید، با آغاز به کار بازارهای ایالات متحده به یک «سقوط تمام‌عیار» تبدیل شد. اونس جهانی طلا که در روزهای گذشته قله تاریخی ۴۵۵۰ دلار را فتح کرده بود، در ۲ ساعت گذشته با فشار فروش بی‌سابقه‌ای مواجه شد و بیش از ۱۸۷ دلار از ارزش خود را تا این لحظه از دست داده است.

از آرامش آسیایی تا طوفان آمریکایی

در حالی که در ساعات ابتدایی صبح امروز و در جریان معاملات بازار آسیا و آغاز بازار لندن، قیمت طلا با افتی حدود ۷۰ دلاری در محدوده ۴۴۷۰ دلار نوسان می‌کرد و تحلیلگران آن را یک اصلاح طبیعی ناشی از سودگیری می‌دانستند، ورود معامله‌گران آمریکایی (وال استریت نیویورک) ورق را کاملاً برگرداند.

با به صدا در آمدن زنگ آغاز معاملات در بازار نیویورک، حجم عظیمی از دستورهای فروش وارد بازار شد. این فشار فروش سنگین باعث شد که سطوح حمایتی یکی پس از دیگری شکسته شوند و در یک ساعت ابتدایی بازگشایی بازار آمریکا، وحشت بر بازار حاکم شد و قیمت تا کف ۴۳۰۰ دلار سقوط کرد و افت بی‌سابقه ۲۵۰ دلاری را برای طلای جهانی رقم زد.

در لحظه تنظیم این گزارش، خریداران اندکی وارد عمل شده و در بازگشت جزئی قیمت را کمی بالا کشیده‌اند، اما اونس همچنان در محدوده ۴۳۴۳ دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده ریزشی حدود ۱۸۷ دلار نسبت به سقف قبلی است.

چرا بازار نیویورک چنین واکنشی نشان داد؟

تحلیلگران بازارهای مالی معتقدند که همزمانی بازگشایی بازار آمریکا با اخبار بنیادی، اثرگذاری اخبار را دوچندان کرده است. از آنجا که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده است، معامله‌گران آمریکایی واکنش بسیار شدیدتری نسبت به سخنان او نشان می‌دهند. صحبت‌های ترامپ مبنی بر «پیشرفت‌های زیاد» در مذاکرات با زلنسکی و حل شدن ۹۰ درصد چارچوب توافق، برای وال‌ستریت به معنای پایان قریب‌الوقوع ریسک‌های ژئوپلیتیک در اروپای شرقی است. معامله‌گران نیویورکی که روی طلا به عنوان «پناهگاه امن» شرط بسته بودند، با عجله در حال خروج از بازار هستند.

با توجه به اینکه طلا در سال ۲۰۲۵ رشدی ۷۰ درصدی داشته است، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ و معامله‌گران نهادی در آمریکا تصمیم گرفته‌اند در آخرین روزهای سال میلادی، سودهای کلان خود را نقد کنند. این حجم از فروش در ساعت اول بازار نیویورک، منجر به فعال شدن حد ضرر خریداران خرد شد و شتاب ریزش را تا ۴۳۰۰ دلار افزایش داد.

در هر صورت ریزش تا ۴۳۰۰ دلار ضربه فنی سنگینی به نمودار طلا وارد کرده است و محدوده ۴۳۰۰ دلار فعلاً به عنوان یک حمایت روانی عمل کرده و قیمت را به سمت ۴۳۴۳ دلار بازگردانده است. اگر فشار فروش در ساعات باقی‌مانده از جلسه معاملاتی نیویورک ادامه یابد و قیمت زیر ۴۳۰۰ دلار بسته شود، احتمال اصلاح عمیق‌تر در روزهای آینده وجود دارد. با این حال، همانطور که اشاره شد، تنش‌های خاورمیانه و ونزوئلا همچنان می‌تواند مانع از سقوط آزاد بیشتر شود.

ترتیب معاملات جهانی

برای درک بهتر اینکه چرا قیمت در عصر (به وقت ما) تغییر شدیدتری می‌کند، باید چرخه بازار فارکس و طلا را در نظر بگیریم:

سیدنی و توکیو (صبح زود به وقت ایران): حجم معاملات معمولاً کمتر است. نوسانات آرام است (همان افت ۷۰ دلاری اولیه). سشن لندن (ظهر به وقت ایران): حجم معاملات بالا می‌رود و روندها شکل می‌گیرند.

لندن (ظهر به وقت ایران): حجم معاملات بالا می‌رود و روندها شکل می‌گیرند. سشن نیویورک (عصر و شب به وقت ایران): مهم‌ترین بخش بازار. بیشترین حجم پول در جهان در این بازار جابجا می‌شود. وقتی نیویورک باز می‌شود (حدود ساعت ۱۶:۳۰ یا ۱۷:۳۰ بسته به فصل)، معامله‌گران آمریکایی وارد می‌شوند و اخبار مربوط به آمریکا (مثل سخنان رئیس‌جمهور آمریکا) با قدرت بسیار بیشتری قیمت‌ها را تکان می‌دهند.

اتفاقی که امروز افتاد دقیقاً همین بود. بازار آسیا واکنش ملایمی نشان داد، اما بازار نیویورک به دلیل حجم بالای نقدینگی و واکنش مستقیم به سیاست‌های آمریکا، قیمت را با شدت به پایین کشید و از ۴۴۷۰ به ۴۳۰۰ دلار رساند.