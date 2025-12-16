رشد ۳۲ درصدی درآمد گمرک جلفا در هشت ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بیسلم روز سه شنبه با بیان اینکه در مدت یاد شده ۱۷۸ هزار و ۹۶۶ تن کالا صادر شده است، اظهار کرد: عمده کالاهای صادراتی از گمرک جلفا شامل مشتقات نفتی، سنگ نمای ساختمان، کاشی و سرامیک، تخته و تولیدات پلاستیکی است.

وی گفت: امسال ۱۸۰ هزار و ۵۳۹ تن کالای وارداتی به ارزش ۴۴۳ میلیون و ۴۸۸ هزار و ۷۲۰ دلار در گمرک جلفا به ثبت رسیده است، عمده کالاهای وارداتی به گمرک جلفا شامل کشنده‌های مستعمل، مواد اولیه واحدهای تولیدی، صنعتی و ام دی اف خام است.

وی ادامه داد: ترانزیت خارجی مبدا جلفا در هشت ماه امسال به میزان ۳۶۵ هزار و ۹۷۹ تن و ترانزیت خارجی مقصد جلفا به میزان ۶۸۲ هزار و ۸۳۹ تن بوده است.

مدیر کل گمرک جلفا همچنین از افزایش ۳۲ درصدی درآمد این گمرک از محل واردات در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

بیسلم گفت: درآمد اداره کل گمرک جلفا از محل واردات در هشت ماهه امسال به حدود پنج همت (۵۰ هزار میلیارد ریال) رسید در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود چهار همت (۴۰ هزار میلیارد ریال) بود.

وی با اشاره به روند رو به رشد فعالیت‌های تجاری و تسهیل فرآیندهای گمرکی در این مرز مهم کشور افزود: افزایش حجم واردات، بهبود زیرساخت‌ها و تسریع در انجام تشریفات گمرکی از جمله عوامل مؤثر در تحقق این رشد درآمدی بوده است.