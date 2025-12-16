۳۵۰ میلیارد تومان برای تغییر زندگی در مناطق محروم اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، با امضای تفاهمنامهای خیرخواهانه میان بنیاد علوی و استانداری کرمان، ۳۵۰ میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه در حوزههای درمان، مسکن و اشتغالزایی به اقشار محروم و کمبرخوردار مناطق هدف استان کرمان اختصاص یافت؛ اقدامی که با هدف اجرای مسئولیتهای اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق کمتر برخوردار انجام میشود.
بر اساس این تفاهمنامه، استانداری کرمان ۵۰ میلیارد تومان بهصورت بلاعوض تأمین میکند و بنیاد علوی با اهرمسازی منابع تا ۷ برابر، مجموع منابع را برای پرداخت تسهیلات در حوزههای درمان، مسکن و اشتغالزایی افزایش میدهد؛ بهگونهای که نیمی از این منابع به درمان و مسکن و نیمی دیگر به ایجاد و توسعه اشتغال اختصاص خواهد یافت.
اجرای این تفاهمنامه از زمان واریز سهم استانداری آغاز شده و به مدت ۳ سال در مناطق هدف بنیاد علوی در استان کرمان ادامه دارد. شناسایی و اهلیت سنجی متقاضیان از طریق شبکه تسهیلگران بنیاد علوی انجام شده و روند اجرای طرحها بهصورت مستمر مورد رصد و گزارشدهی قرار خواهد گرفت.
