خالقی نژاد: بارندگی ها در استان کرمان سیلاب و انسداد راه نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نژاد خالقی، بعد از ظهر سه شنبه با اشاره به آخرین وضعیت بارشها در استان کرمان اعلام کرد: تا این لحظه هیچ گزارشی مبنی بر انسداد راهها، وقوع سیلاب یا تلفات جانی در سطح استان نداشته ایم.
وی با بیان اینکه در مناطق جنوبی استان کرمان بارشها عمدتاً به صورت باران و در ارتفاعات به شکل برف بوده است افزود: خشکی سطح زمین و قدرت جذب بالای خاک؛ تاکنون مانع شکلگیری روانآب شده، اما در صورت اشباع شدن زمین، امکان بروز آن وجود دارد.
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان با اشاره به احتمال درگیر شدن برخی بخشهای شهرستان کرمان و حتی مناطقی از شهر کرمان (از سمت محدوده سرآسیاب) تأکید کرد: در جنوب استان کرمان نیز احتمال طغیان رودخانهها وجود دارد.
وی به وضعیت سدهای استان کرمان اشاره کرد و گفت: سدهای استان کرمان در حال حاضر تا حد زیادی خالی هستند و ظرفیت مناسبی برای کنترل و ذخیره آب بارندگی دارند؛ در نتیجه، حتی در صورت افزایش بارشها، توان تحمل حجم آب وجود دارد.
نژادخالقی، افزود: با توجه به تداوم بارشها، این احتمال وجود دارد که از ساعت ۵ یا ۶ عصر، روانآبها در برخی مناطق استان کرمان شکل بگیرد.
نژادخالقی، با تأکید بر آمادگی مردم، به ویژه در مناطق روستایی و صعبالعبور، اظهار کرد: بارها توصیه کردهایم که ساکنان این مناطق، آذوقه زمستانی مورد نیاز خود و دامهایشان را تهیه کنند تا در صورت مسدود شدن راهها با مشکل مواجه نشوند.
به گفته مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان، تاکنون وضعیت راهها و محورهای مواصلاتی سطح استان کرمان عادی گزارش شده است.
