به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نژاد خالقی، دوشنبه شب با اشاره به آغاز بارندگی‌ها اظهار کرد: بر اساس گزارش‌ها، بارش‌ها از شرق شهرستان شهربابک آغاز شده و در حال حرکت به سمت شهر کرمان است.

وی افزود: همچنین طبق اعلام اداره کل هواشناسی، فردا تقریباً تمام مناطق جنوبی استان کرمان شاهد بارندگی به‌صورت باران خواهند بود.

وی با تأکید بر لزوم همکاری مردم با دستگاه‌های اجرایی در این شرایط جوی افزود: از شهروندان تقاضا داریم از اتراق و توقف در مسیر سیلاب‌ها و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند و دامداران و عشایر نیز در صورت قرار داشتن در مسیر سیل، هرچه سریع‌تر نسبت به جابه‌جایی اقدام کنند تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان با اشاره به احتمال بارش برف در مناطق کوهستانی گفت: در صورت بارش برف، استفاده از زنجیر چرخ الزامی است و از شهروندان می‌خواهیم در صورت نداشتن ضرورت، از انجام سفر در روزهای پیش رو خودداری کنند.

نژادخالقی، با بیان اینکه برای روستاهای صعب‌العبور و مناطق کوهستانی هشدارهای لازم صادر شده است افزود: به امور عشایری و دفتر امور روستایی استانداری اعلام شده تا روستاییان و عشایر علوفه دام و مواد غذایی مورد نیاز خود را برای دست‌کم دو تا سه روز تأمین کنند تا در صورت مسدود شدن راه‌های روستایی بر اثر برف، با مشکل مواجه نشوند.

وی با اشاره به کاهش ذخایر آبی استان کرمان افزود: امیدوارم با توجه به کم آبی سدهای استان کرمان، این بارندگی‌ها مؤثر بوده و در عین حال کمترین خسارت به استان کرمان وارد شود.