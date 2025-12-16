  1. استانها
  2. کرمان
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۶

بارش شدید برف در گردنه سربیژن ساردوئیه؛ تردد خودروها فقط با زنجیر چرخ

بارش شدید برف در گردنه سربیژن ساردوئیه؛ تردد خودروها فقط با زنجیر چرخ

کرمان- مرکز مدیریت راه‌های جنوب کرمان از بارش شدید برف در گردنه سربیژن ساردوئیه خبر داد و از رانندگان خواست از تردد بدون زنجیر چرخ خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های جنوب کرمان، بعد از ظهر سه شنبه اعلام کرد: هم اکنون شاهد بارش شدید برف در گردنه سر بیژن ساردوئیه هستیم که موجب لغزندگی سطح راه و کاهش دید افقی شده است.

بر اساس این گزارش، تردد کلیه وسایل نقلیه در این محور صرفاً با زنجیر چرخ امکان‌پذیر بوده و از رانندگان درخواست می‌شود از سفرهای غیرضروری در این محور خودداری کنند.

همچنین راهداران جیرفت و ساردوئیه در محور حضور فعال دارند و در حال انجام عملیات نمک‌پاشی و برف‌روبی به منظور ایمن‌سازی و باز نگه داشتن مسیر هستند.

کد خبر 6691613

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها