بارش شدید برف در گردنه سربیژن ساردوئیه؛ تردد خودروها فقط با زنجیر چرخ

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های جنوب کرمان، بعد از ظهر سه شنبه اعلام کرد: هم اکنون شاهد بارش شدید برف در گردنه سر بیژن ساردوئیه هستیم که موجب لغزندگی سطح راه و کاهش دید افقی شده است.

بر اساس این گزارش، تردد کلیه وسایل نقلیه در این محور صرفاً با زنجیر چرخ امکان‌پذیر بوده و از رانندگان درخواست می‌شود از سفرهای غیرضروری در این محور خودداری کنند.

همچنین راهداران جیرفت و ساردوئیه در محور حضور فعال دارند و در حال انجام عملیات نمک‌پاشی و برف‌روبی به منظور ایمن‌سازی و باز نگه داشتن مسیر هستند.