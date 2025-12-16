  1. استانها
آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی جنوب کرمان اعلام شد

کرمان- رئیس پلیس راه جنوب استان کرمان، گفت: تردد در تمامی محورهای مواصلاتی جنوب استان کرمان به جز محور راین به جیرفت« گردنه سربیژن»، روان و بدون مشکل گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسماعیل جهانشاهی، سه شنبه شب به خبرنگاران گفت: با وجود بارش نزولات آسمانی، تردد در تمامی محورهای مواصلاتی جنوب استان کرمان به جز محور راین به جیرفت «گردنه سر بیژن»، روان و بدون مشکل گزارش شده است.

وی افزود: گردنه سر بیژن، به دلیل بارش برف، ساعاتی مسدود شد که با تلاش بی‌وقفه تیم‌های پلیس راه و راهداری بازگشایی و تردد به کندی و فقط با زنجیر چرخ در حال انجام است که رانندگان می‌توانند از محور جبالبارز- دهبکری به عنوان مسیر جایگزین استفاده نمایند.

وی بیان داشت: محور فرعی مظفر آباد به سمت کهنوج در شهرستان رودبار جنوب نیز به دلیل طغیان رودخانه مسدود و رانندگان می‌توانند از محور اصلی بهادر آباد استفاده کنند.

رئیس پلیس راه جنوب استان کرمان، از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی ناپایدار و احتمال بارش برف و باران در روزهای آینده، ضمن همراه داشتن زنجیر چرخ، با احتیاط رانندگی کرده و با رعایت سرعت مجاز، از سالم بودن خودرو و تجهیزات زمستانی خود اطمینان حاصل و قبل از سفر، از طریق تماس با سامانه ۱۴۱، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.

