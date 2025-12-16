https://mehrnews.com/x39SGR ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۸:۴۰ کد خبر 6690795 استانها کرمان استانها کرمان ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۸:۴۰ اولین عملیات برفروبی استان کرمان در گردنه کفنوییه کرمان- همزمان با نخستین بارش برف در استان کرمان، اولین عملیات برفروبی در محور کرمان–بافت (گردنه کفنوییه) آغاز شد. دریافت 3 MB کد خبر 6690795 کپی شد مطالب مرتبط بارش شدید برف در گردنه سربیژن ساردوئیه؛ تردد خودروها فقط با زنجیر چرخ عبداللهی: محورهای شمالی استان کرمان برف روبی و نمک پاشی شد راهداران بیش از ۱۴۰۰ کیلومتر از جادههای کرمان را برفروبی کردند بارش برف در ارتفاعات و مناطق کوهستانی شهرستان کاشان بارش برف جاده سربیژن و گدار کفنوئیه در کرمان را مسدود کرد برچسبها برفروبی راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمان بارش برف کرمان
