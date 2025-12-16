  1. استانها
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۸:۴۰

اولین عملیات برف‌روبی استان کرمان در گردنه کفنوییه

کرمان- همزمان با نخستین بارش برف در استان کرمان، اولین عملیات برف‌روبی در محور کرمان–بافت (گردنه کفنوییه) آغاز شد.

