ویتکاف: پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات برلین درباره اوکراین حاصل شده است

فرستاده رئیس‌جمهور آمریکا از حصول پیشرفت قابل توجه در مذاکرات برلین درباره حل بحران اوکراین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «استیو ویتکاف»، فرستاده دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که گفت‌وگوهای عمیق و مفصلی در برلین درباره طرح صلح در اوکراین، پرونده‌های اقتصادی و شماری از مسائل دیگر انجام شده است.

وی افزود: در این مذاکرات پیشرفت چشمگیری حاصل شده و طرف‌ها صبح روز دوشنبه بار دیگر دیدار خواهند کرد.

روز یکشنبه ۱۴ دسامبر (۲۳ آذر)، در ادامه مذاکرات حل بحران اوکراین در چارچوب طرح ترامپ، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین و «رستم عمروف»، مذاکره‌کننده ارشد اوکراینی، وارد کاخ صدراعظم آلمان شدند. هم‌زمان با او استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان دولت ترامپ نیز وارد کاخ صدراعظم شدند.

زلنسکی در آستانه سفرش به برلین اعلام کرد که اوکراین حاضر است در صورت پیدا شدن یک راه‌حل توافقی از عضویت در ناتو چشم بپوشد. او در عین حال گفت که این چشم‌پوشی تنها در صورتی است که کشورش تضمین‌های امنیتی لازم در برابر حمله احتمالی دوباره روسیه را به دست آورد.

کد خبر 6689431

    • IR ۰۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      1 0
      پاسخ
      خدا کند موتور جنگ اوکراین خاموش شود . در طول سال‌ها خیلی از جوان‌های روسی و اوکراینی کشته شدند و خصوصاً کشور زیبای اوکراین به مخروبه ای تبدیل شد . واقعا جنگ خانمان سوزاست در هر کجای دنیا که باشد .
    • IR ۰۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 1
      پاسخ
      صلحی در کار نخواهد بود روسیه خاک اوکراین را کاملا جزوی از روسیه میداند و ان را تصرف خواهد کرد و بعد نوبت اروپای شرقی خواهد بودحتی المان شرقی را پس خواهد گرفت این جنگ واقعا پایانی ندارد از جمله المان کلیه نیروگاههای اتمی خود را مدتهاست معدوم کرده برای امادگی چنین جنگی احتمال قوی این جنگ به کل خاور میانه و دیگر کشورها نیز کشیده خواهد شد کپی برداری از جنگ جهانی دوم
    • IR ۰۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      0 0
      پاسخ
      بی شعور خجالت نمی کشد باز از ناتو حرف میزند سرزمینها را ول کرده چسبیده به ناتو مگر 20سال پیش اینها تضمین نداده بودند چرا حل نکردند آن‌زمان اروپا از اوکراین می ترسید اوکراین خلع سلاح کردند اگر می‌دانستند این طوری میشود هرگز اوکراین خلع سلاح نمی کردند

