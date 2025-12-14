ویتکاف: پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات برلین درباره اوکراین حاصل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «استیو ویتکاف»، فرستاده دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که گفت‌وگوهای عمیق و مفصلی در برلین درباره طرح صلح در اوکراین، پرونده‌های اقتصادی و شماری از مسائل دیگر انجام شده است.

وی افزود: در این مذاکرات پیشرفت چشمگیری حاصل شده و طرف‌ها صبح روز دوشنبه بار دیگر دیدار خواهند کرد.

روز یکشنبه ۱۴ دسامبر (۲۳ آذر)، در ادامه مذاکرات حل بحران اوکراین در چارچوب طرح ترامپ، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین و «رستم عمروف»، مذاکره‌کننده ارشد اوکراینی، وارد کاخ صدراعظم آلمان شدند. هم‌زمان با او استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان دولت ترامپ نیز وارد کاخ صدراعظم شدند.

زلنسکی در آستانه سفرش به برلین اعلام کرد که اوکراین حاضر است در صورت پیدا شدن یک راه‌حل توافقی از عضویت در ناتو چشم بپوشد. او در عین حال گفت که این چشم‌پوشی تنها در صورتی است که کشورش تضمین‌های امنیتی لازم در برابر حمله احتمالی دوباره روسیه را به دست آورد.