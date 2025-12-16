تأکید ایران و روسیه بر تقویت شراکت راهبردی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که برای رایزنی با مقامهای فدراسیون روسیه به مسکو سفر کرده است، عصر روز سهشنبه با رئیس کمیته امور بینالملل مجلس دومای دولتی روسیه و جمعی از نمایندگان عضو دوماً و مشاوران آنها دیدار و گفتگو کرد.
در این نشست که به میزبانی لئونید اسلوتسکی رئیس کمیته امور بین الملل دوماً برگزار شد، راجع به روابط دوجانبه ایران-روسیه و دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه درباره روندهای موجود در روابط بینالملل گفتگو و تبادل نظر شد.
وزیر امور خارجه برگزاری این نشست در دومای دولتی روسیه را فرصت مغتنمی برای تبادل نظر درباره راههای توسعه مناسبات ایران-روسیه و نقش مجالس دو کشور در تسهیل مناسبات دو کشور دانست و با اشاره به تماسهای مستمر بین کمیتههای مختلف پارلمانی مجلس شورای اسلامی و دومای دولتی روسیه، ابراز امیدواری کرد دیپلماسی پارلمانی بین دو کشور همپای توسعه همکاریها در سایر حوزهها گسترش یابد.
وزیر امور خارجه روابط ایران و روسیه که مبتنی بر شراکت راهبردی میان دو کشور است، را در راستای تأمین منافع متقابل دو ملت و نیز مقوم صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی دانست و بر عزم مشترک رهبران دو کشور برای تقویت روزافزون همکاریها در همه زمینهها تاکید کرد.
وزیر امور خارجه با اشاره به تشدید یکجانبهگرایی ستیزهجویانه آمریکا و نادیده گرفتن فزاینده حقوق بینالملل و جایگزینی آن با نظم مبتنی بر زور و قوه قاهره، بر اهمیت همکاری کشورهای مستقل از جمله ایران و روسیه برای تقویت چندجانبهگرایی و صیانت از اصول منظور ملل متحد تاکید کرد و تصریح نمود ایران و روسیه با قوت به همکاریهای خود در چارچوب سازمانهای بینالمللی و نهادهای منطقهای از جمله سازمان بریکس، شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا ادامه خواهند داد.
رئیس کمیته امور بینالملل دومای روسیه نیز این نشست را فرصتی مناسب برای نزدیکی دیدگاهها و هماهنگی هرچه بیشتر دو کشور در موضوعات دوجانبه و بینالمللی دانست و با اشاره به اشتراک دیدگاهها و نظرات ایران و روسیه در رابطه با بسیاری از مسائل منطقهای و بینالمللی، بر ضرورت استفاده از همه ظرفیتها برای گسترش همکاریها میان دو کشور در حوزههای اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، ترانزیت، انرژی، گردشگری و صنعت، با بهرهگیری از معاهده جامع مشترک راهبردی ایران-روسیه تاکید کرد.
در این نشست تعدادی از نمایندگان دومای دولتی نقطهنظرات و دیدگاههای خود را راجع به روابط دوجانبه و همکاریهای ایران و روسیه درباره مباحث منطقهای و بینالمللی مطرح کردند. همچنین آقای حسن قشقاوی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که وزیر امور خارجه را در این سفر همراهی میکنند طی سخنانی برنامههای مجلس شورای اسلامی برای کمک به تحکیم و گسترش روابط و همکاریهای ایران-روسیه را تبیین کرد.
