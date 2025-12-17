اطلاعات حساس نیروهای مسلح اوکراین هک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، گروه هکری معروف به نام کیل نت اعلام کرد که موفق شده اطلاعات حساس مربوط به نیروهای مسلح اوکراین را هک کرده و به دست آورد.

نماینده این گروه در گفتگو با نووستی اعلام کرد که اطلاعات حساس مربوط به مواضع تسلیحاتی در شهرهای مختلف، آرشیو مقرها و یگان‌ها، مواضع پروازی و پرونده‌های نظامیان اوکراینی و ویژگی‌های فنی تجهیزات نظامی این کشور هک شده است.

وی اضافه کرد که این اطلاعات به دست وزارت دفاع روسیه می‌رسد. کاربران می‌توانند توان تولیدی، خدمات لجستیکی، کارمندان نظامی و لیست نظامیان اوکراینی و مقرهای فرماندهی آنها را مشاهده کنند. پیش از این، گروه مذکور اعلام کرده بود که یک نقشه تعاملی به اسم ماتریکس برای تعیین کارگاه‌های تولیدی پهپاد اوکراین ایجاد کرده است.