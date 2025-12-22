  1. بین الملل
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۲۷

حمله سایبری به سازمان پست ملی فرانسه

رسانه ها از حمله سایبری به سازمان پست ملی فرانسه و بازوی بانکی آن در اوج شلوغی این نهاد در آستانه ایام کریسمس خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «ای بی سی نیوز»، یک حمله سایبری مشکوک امروز دوشنبه سازمان اداره پست ملی فرانسه و بازوی بانکی آن را از دسترس خارج کرد، تحویل بسته‌ها و پرداخت‌های برخط را در اوج فصل شلوغ کریسمس مسدود کرده و به تأخیر انداخت.

بر اساس اعلام این رسانه، این نهاد پستی به نام La Poste، در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک حادثه به وجود آمده است و «خدمات برخط را غیرقابل دسترس کرده است.»

سازمان پست ملی فرانسه تأیید کرد که تحویل بسته‌ها و نامه‌ها مختل شده است.

این در حالیست که با نزدیک شدن به ایام کریسمس، خدمات پستی فرانسه و بخش بانکی آن در اوج شلوغی به سر می‌برند.

