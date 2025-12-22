حمله سایبری به سازمان پست ملی فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «ای بی سی نیوز»، یک حمله سایبری مشکوک امروز دوشنبه سازمان اداره پست ملی فرانسه و بازوی بانکی آن را از دسترس خارج کرد، تحویل بستهها و پرداختهای برخط را در اوج فصل شلوغ کریسمس مسدود کرده و به تأخیر انداخت.
بر اساس اعلام این رسانه، این نهاد پستی به نام La Poste، در بیانیهای اعلام کرد که یک حادثه به وجود آمده است و «خدمات برخط را غیرقابل دسترس کرده است.»
سازمان پست ملی فرانسه تأیید کرد که تحویل بستهها و نامهها مختل شده است.
این در حالیست که با نزدیک شدن به ایام کریسمس، خدمات پستی فرانسه و بخش بانکی آن در اوج شلوغی به سر میبرند.
