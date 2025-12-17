نقره در اوج تاریخی؛ رکورد ۶۶ دلار شکسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت جهانی نقره در معاملات بامداد امروز با ادامه روند صعودی خود، برای نخستینبار به سطح ۶۶ دلار در هر اونس رسید و رکوردی بیسابقه را به ثبت رساند.
افزایش تقاضای سرمایهگذاری، رشد مصرف صنعتی بهویژه در صنایع مرتبط با انرژیهای نو و تداوم نااطمینانیهای اقتصادی در بازارهای جهانی، از مهمترین عوامل جهش قیمت نقره عنوان میشود. کارشناسان همچنین معتقدند تضعیف ارزش دلار و سیاستهای انبساطی بانکهای مرکزی، نقش قابل توجهی در تقویت بازار فلزات گرانبها ایفا کرده است.
بر اساس این گزارش، نقره در سالهای اخیر عموماً همگام با طلا حرکت کرده، اما شتاب رشد آن در ماههای اخیر کمسابقه بوده و توجه فعالان بازارهای جهانی را بیش از گذشته به خود جلب کرده است.
در این میان، ورود سرمایه به صندوقهای ETF نقره نیز رکوردهای جدیدی را ثبت کرده و این صندوقها در سال جاری خرید قابل توجهی از نقره فیزیکی داشتهاند؛ موضوعی که به تقویت سمت تقاضای بازار دامن زده است.
در بازار داخلی، نقره تحویل شهریورماه در بورس کالا با قیمتی بیش از هر گرم ۴۲۰ هزار تومان معامله میشود، در حالی که قیمت نقدی در بازار آزاد حدود ۲۹۰ هزار تومان است. فعالان بازار معتقدند با آغاز معاملات آتی، قیمتها میتواند به بیش از ۴۶۰ هزار تومان در هر گرم برسد؛ نرخی که بیانگر انتظار رشد ماهانه حدود ۶ درصدی قیمت نقره طی ۹ ماه آینده است.
