به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اخ‌الصنایع شهردار منطقه ۱۰ تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مناسب‌سازی فضاهای شهری اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۵ هزار و ۵۷۰ متر طول نوار بساوایی در پیاده‌روهای سطح منطقه اجرا شده است.

وی افزود: در همین بازه زمانی، ۶ چشمه سرویس بهداشتی ویژه افراد دارای معلولیت احداث، ۳۰۶ دریچه شهری همسطح‌سازی و ۸۳۹ تقاطع در سطح منطقه بر اساس ضوابط مناسب‌سازی اصلاح شده است.

شهردار منطقه ۱۰ با تأکید بر رویکرد مدیریت شهری در توسعه فضاهای دسترس‌پذیر گفت: عملیات مناسب‌سازی علاوه بر معابر شهری، در بوستان‌ها، مدارس و ساختمان کلینیک منطقه نیز اجرا شده و در حوزه حمل‌ونقل عمومی، ۵ ایستگاه اتوبوس جدید با امکان استفاده افراد دارای معلولیت نصب شده است.

اخ‌الصنایع همچنین از اجرای یک‌هزار و ۲۹۵ متر طول اصلاح هندسی معابر خبر داد و تصریح کرد: این اقدامات با هدف ارتقای ایمنی، تسهیل تردد شهروندان و افزایش کیفیت فضاهای شهری در حال انجام است.

در پایان این نشست، زهره آستاب، دبیر کانون معلولین منطقه ۱۰، به‌عنوان مشاور شهردار منطقه در امور مناسب‌سازی معرفی شد.