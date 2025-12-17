  1. جامعه
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۹

مناسب‌سازی ۸۳۹ تقاطع شهری در راستای ارتقای دسترس‌پذیری معابر تهران

شهردار منطقه ۱۰ تهران از اجرای گسترده طرح‌های مناسب‌سازی معابر در یک سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اخ‌الصنایع شهردار منطقه ۱۰ تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مناسب‌سازی فضاهای شهری اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۵ هزار و ۵۷۰ متر طول نوار بساوایی در پیاده‌روهای سطح منطقه اجرا شده است.

وی افزود: در همین بازه زمانی، ۶ چشمه سرویس بهداشتی ویژه افراد دارای معلولیت احداث، ۳۰۶ دریچه شهری همسطح‌سازی و ۸۳۹ تقاطع در سطح منطقه بر اساس ضوابط مناسب‌سازی اصلاح شده است.

شهردار منطقه ۱۰ با تأکید بر رویکرد مدیریت شهری در توسعه فضاهای دسترس‌پذیر گفت: عملیات مناسب‌سازی علاوه بر معابر شهری، در بوستان‌ها، مدارس و ساختمان کلینیک منطقه نیز اجرا شده و در حوزه حمل‌ونقل عمومی، ۵ ایستگاه اتوبوس جدید با امکان استفاده افراد دارای معلولیت نصب شده است.

اخ‌الصنایع همچنین از اجرای یک‌هزار و ۲۹۵ متر طول اصلاح هندسی معابر خبر داد و تصریح کرد: این اقدامات با هدف ارتقای ایمنی، تسهیل تردد شهروندان و افزایش کیفیت فضاهای شهری در حال انجام است.

در پایان این نشست، زهره آستاب، دبیر کانون معلولین منطقه ۱۰، به‌عنوان مشاور شهردار منطقه در امور مناسب‌سازی معرفی شد.

