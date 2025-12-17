به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای «ای‌بی‌سی‌نیوز»، پیت هگست وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد که پنتاگون قصد ندارد نسخه کامل و بدون ویرایش ویدئوی حمله نظامی ۲ سپتامبر به یک قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر را به‌صورت عمومی منتشر کند. این حمله که در آب‌های اقیانوس آرام انجام شد، به کشته شدن ۱۱ نفر انجامید.

وی، دلیل این تصمیم را «فوق‌محرمانه بودن» ویدئو و مغایرت انتشار آن با سیاست‌های دیرینه وزارت جنگ عنوان کرد. به گفته او، این ویدئو فقط در اختیار اعضای کمیته‌های نیروهای مسلح کنگره و برخی قانون‌گذاران مرتبط با بودجه دفاعی قرار خواهد گرفت.

موضع وزیر جنگ آمریکا با انتقاد دموکرات‌ها و حتی برخی جمهوری‌خواهان مواجه شده است. منتقدان می‌گویند با توجه به انتشار بخش‌های ویرایش‌شده از این حملات در شبکه‌های اجتماعی، خودداری از ارائه نسخه کامل با اصل شفافیت در تضاد است.

لیندسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه خواستار ارائه ویدئو به همه اعضای کنگره شد. اختلاف اصلی بر سر این است که آیا حمله دوم به دو بازمانده قایق، حدود ۴۰ دقیقه پس از حمله نخست، می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد یا خیر.

دموکرات‌ها تأکید دارند بازماندگان ناتوان بوده‌اند و باید نجات داده می‌شدند، اما برخی جمهوری‌خواهان می‌گویند آنها همچنان تهدید محسوب می‌شدند. در همین حال، قرار است فرمانده صادرکننده دستور حمله، در جلسات محرمانه کنگره توضیحات بیشتری ارائه دهد.