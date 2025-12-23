حمله دوباره ارتش آمریکا به یک شناور در اقیانوس آرام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «ان‌بی‌سی‌نیوز»، ارتش آمریکا اعلام کرد در حمله به یک شناور مظنون به قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام، یک نفر را کشته است.

فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا طی پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد نیروهای نظامی این کشور، به دستور پیت هگست وزیر جنگ، یک شناور را به خاطر تردد در مسیر عبور مواد مخدر در اقیانوس آرام هدف قرار داده اند.

بر اساس اعلام وزارت جنگ آمریکا، این کشور از ماه سپتامبر تاکنون بیش از ۲۰ حمله علیه قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر در اقیانوس آرام و دریای کارائیب انجام داده که در مجموع، بیش از ۱۰۰ نفر در این حملات کشته شده‌اند.

گروه‌های حقوق بشری، حملات آمریکا به شناورها در دریای کارائیب و اقیانوس آرام را اعدام فراقضائی و جنایت جنگی اعلام کرده اند.

تحلیلگران، هدف از اقدامات نظامی آمریکا در دریای کارائیب و اقیانوس آرام را ارعاب دولت‌های چپ‌گرای مخالف این کشور در آمریکای لاتین ارزیابی کرده اند.