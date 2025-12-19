  1. بین الملل
ترامپ جنگ با ونزوئلا را رد نکرد

رئیس جمهور آمریکا جنگ با ونزوئلا را رد نکرد؛ اما در پاسخ به این سوال که اهداف نهایی وی برای کاراکاس چیستند، از ارائه جزئیات خودداری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پولیتیکو، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز جمعه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «ان بی سی» جنگ با ونزوئلا را رد نکرد؛ اما در پاسخ به این سوال که اهداف نهایی او برای کاراکاس چیستند، از ارائه جزئیات خودداری کرد.

رئیس جمهور آمریکا در این مصاحبه تلفنی با اشاره به مادورو به ان‌بی‌سی نیوز گفت: او دقیقاً می‌داند من چه می‌خواهم. او بهتر از هر کسی این موضوع را می‌داند.

دونالد ترامپ در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه آیا آمریکا جنگ تمام عیاری را علیه ونزوئلا آغاز می‌کند، گفت: من این موضوع را رد نمی‌کنم، نه.

این در حالیست که رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر فشار بیشتری بر ونزوئلا وارد کرده است و روز سه‌شنبه نیز از محاصره این کشور خبر داد. ترامپ، همچنین از برنامه‌هایی برای طبقه‌بندی دولت مادورو به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی خبر داده است.

