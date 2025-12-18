دستیار ارشد ترامپ: نفت ونزوئلا متعلق به آمریکا است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، استفان میلر (Stephen Miller) دستیار ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که نفت ونزوئلا متعلق به واشنگتن است!
دستیار ارشد رئیس جمهور آمریکا در توجیه مضحکی مدعی شد که ملی شدن صنعت نفت ونزوئلا در آمریکای جنوبی «دزدی» بوده است!
موضع استفان میلر شبهات بیشتری را در مورد ادعای واهی دولت ترامپ مبنی بر اینکه قاچاق مواد مخدر منبع اصلی تنش با ونزوئلا است، مطرح میکند.
میلر که به عنوان معاون رئیس کارکنان کاخ سفید خدمت میکند، در یک پست در رسانههای اجتماعی ادعا کرد: عرق، نبوغ و زحمت آمریکاییها صنعت نفت ونزوئلا را ایجاد کرد. سلب مالکیت ظالمانه آن بزرگترین سرقت ثبت شده از ثروت و داراییهای آمریکایی بود! این داراییهای غارت شده سپس برای تأمین مالی تروریسم و سرازیر کردن قاتلان به خیابانهای ما و فرستادن مزدوران و دارندگان مواد مخدر استفاده شدند.
نظر شما