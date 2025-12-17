۶۰۰ کیلووات نیروگاه خورشیدی ویژه معلولان در یزد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح ۶۰۰ کیلووات نیروگاه خورشیدی ویژه معلولان در یزد اظهار کرد: این ابتکار استان یزد برای رفع مشکل ناترازی برق و کمک به حمایت مالی از مؤسسات خیریه و معلولان در سطح کشور نیز مورد اهتمام قرار خواهد گرفت.

وی در این رابطه گفت: امسال ۳۵ خواستگاه نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۰۵ مگاوات در کشور مدنظر است که چند ده هزار افراد تحت پوشش بهزیستی از محل آن بهره‌مند خواهند شد.

شش نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۶۰۰ کیلوواتی ویژه مراکز نگهداری سالمندان و افراد دارای معلولیت در یزد افتتاح شد.

این نیروگاه‌ها هر یک با سرمایه گزاری ۴ میلیارد تومانی در شهرستان‌های اردکان، میبد، تفت و یزد واقع شده‌اند.