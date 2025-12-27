  1. استانها
جلیلی: نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی در یزد حمایت می‌شوند

یزد_ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از اجرای برنامه‌های حمایتی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد جلیلی با بیان اینکه استقبال مردم از این طرح در سال‌های گذشته قابل توجه بوده است، گفت: نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی در ظرفیت‌های ۵ تا ۲۰ کیلووات قابل اجرا هستند و برای نصب یک نیروگاه ۵ کیلوواتی، حدود ۵۰ تا ۶۰ متر مربع فضا نیاز است.

وی هزینه احداث یک نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی را حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: استفاده از اینورترهای هیبریدی این امکان را فراهم می‌کند که مشترکان علاوه بر تزریق برق به شبکه، در زمان بروز خاموشی نیز از برق تولیدی پنل‌ها در واحد مسکونی خود استفاده کنند؛ این فرآیند به صورت خودکار انجام می‌شود و راهکار مناسبی برای مدیریت خاموشی‌های احتمالی تابستان است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد ادامه داد: برای ثبت‌نام و احداث این نیروگاه‌ها، سامانه مهرسان پیش‌بینی شده و متقاضیان می‌توانند از طریق این سامانه از تسهیلات پنج‌ساله با نرخ سود ۱۴ درصد بهره‌مند شوند. افرادی که تمایلی به دریافت تسهیلات ندارند نیز می‌توانند به صورت شخصی سرمایه‌گذاری کنند.

جلیلی با اشاره به شرایط اقلیمی استان یزد اظهار داشت: با توجه به ظرفیت بالای تابش خورشید در استان، استفاده از این نعمت خدادادی می‌تواند به تأمین پایدار برق در تابستان و سال‌های آینده کمک شایانی کند.

