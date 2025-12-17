به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی، صبح چهارشنبه در آئین افتتاح مرکز اقامت موقت طیف اوتیسم ذهن آبی در شهر یزد، با اشاره به تقویت برنامههای غربالگری، تشخیص زودهنگام و توانمندسازی خانوادهها بهعنوان محورهای اصلی سیاستهای بهزیستی اظهار کرد: در کشورهای پیشرفته، فرآیند غربالگری و تشخیص بیماری اوتیسم معمولاً در سنین دو تا سه سالگی انجام میشود؛ دورهای که وی آن را دوره طلایی مداخله توصیف میکنند.
وی افزود: اگر در همین زمان، ارزیابیها بر اساس الگوهای روانشناختی و مداخلات تخصصی آغاز شود، اثر بخشی فعالیتهای توانبخشی تا حدود شش تا هفت سالگی بسیار چشمگیر خواهد بود، در حالی که پس از آن، اثربخشی مداخلات به شکل قابل توجهی کاهش مییابد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: ایجاد سامانه غربالگری اوتیسم از نخستین برنامههای راهبردی بهزیستی بوده و اکنون تشخیصها عمدتاً تا حداکثر چهار سالگی انجام میشود. پس از مرحله غربالگری، فرآیند مداخلات توانبخشی آغاز میشود و در حال حاضر ۱۳۱ مرکز تخصصی اوتیسم در سراسر کشور فعال شده است.
حسینی به ضرورت ایجاد مراکز اقامتی موقت اوتیسم اشاره کرد و گفت: والدین کودکان دارای اوتیسم با محدودیتهای زیادی روبهرو هستند، بهگونهای که حتی شرکت در مراسم خانوادگی یا سفرهای درمانی و زیارتی نیز برای آنان دشوار است.
وی تصریح کرد: به همین منظور، بهزیستی تاکنون هشت مرکز شبانهروزی اقامتی برای طیف اوتیسم راهاندازی کرده است و مرکز تازه تأسیس یزد نیز در همین راستا فعالیت خود را آغاز میکند.
وی همچنین به موضوع حمایت از بزرگسالان دارای اوتیسم اشاره کرد و توضیح داد: طی سال گذشته، ۱۰ مرکز روزانه ویژه بزرگسالان اوتیسم در کشور ایجاد شده تا خانوادهها بتوانند در طول روز فرزندانشان را به این مراکز بسپارند و ضمن انجام امور شخصی، ارتباط خود را با آنها حفظ کنند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: در حوزه اشتغال نیز، بودجه ویژهای برای حمایت از افراد دارای اوتیسم تصویب شده است و ردیفهایی شامل بیمه کارفرمایی، حمایت از ارتقای شغلی و سرمایه در گردش برای آنان در نظر گرفته شده است.
حسینی در ادامه از اقدام بهزیستی برای توانمندسازی خانوادهها و مربیان خبر داد و گفت: دبیرخانه کشوری توانمندسازی و مشارکت اولیای افراد دارای اوتیسم تأسیس شده تا خانوادهها نقش مؤثرتری در روند حمایت و آموزش فرزندان خود ایفا کنند. هرچند این دبیرخانه هنوز فعالیت رسمی خود را آغاز نکرده، اما برنامهریزیهای لازم در حال انجام است.
وی در پایان بیان کرد: در راستای تقویت حمایتهای مالی، یارانه مراکز و حق پرستاری افراد دارای اوتیسم ۱۰۰ درصد افزایش یافته است و این اقدام گامی مهم برای بهبود وضعیت معیشتی و خدماترسانی به این قشر از جامعه
محسوب میشود.
نظر شما