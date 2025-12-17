  1. استانها
افتتاح مرکز اقامتی موقت طیف اوتیسم یزد باحضور رئیس سازمان بهزیستی کشور

یزد_ نخستین مرکز اقامتی موقت طیف اوتیسم یزد با حضور سیدجواد حسینی، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در استان یزد افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی، صبح چهارشنبه در سفری رسمی و با استقبال اسماعیل دهستانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد وارد یزد شد.

وی در آغاز این سفر کاری، نخستین مرکز اقامتی موقت طیف اوتیسم یزد را افتتاح کرد. ساختمان مرکز، ملک سازمان بهزیستی است که از طریق ماده ۲۸ به مؤسسه مجری این مرکز واگذار شده است.

مرکز اقامتی موقت طیف اوتیسم استان یزد دارای بخش‌های مختلفی از جمله اتاق تاریک، استراحتگاه، کار درمانی، کارگاه و اتاق بهداشت است.

این مجموعه با وسعت چهار و هزار و ۵۰۰ متر مربع و با زیربنای ۲ هزار و۵۰۰ متر مربع احداث شده است.

