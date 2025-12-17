زارعی: بارش برف یزد را فرا می گیرد

مهدیه زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از امروز تا پیش از ظهر شنبه با فعالیت موج جوی، گاهی وزش باد به‌نسبت شدید، بارش برف و باران همراه با مه بعضاً رگبار و رعدوبرق با احتمال تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از عصر فردا با توجه به برودت هوا بارش‌ها عمدتاً به‌صورت برف و متعاقب آن تا اواسط هفته آینده ماندگاری سرمای شبانه و یخبندان همراه با مه صبحگاهی مورد انتظار است.

کارشناس هواشناسی استان یزد با اشاره به اثرات جانبی این سامانه جوی گفت: از امروز لغزندگی جاده‌ها آغاز می‌شود و تا روز شنبه ادامه خواهد داشت.

زارعی بیان کرد: همچنین آب‌گرفتگی معابر شهری یزد و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها در مناطق جنوبی استان به‌ویژه شهرستان‌های خاتم و مروست، بافق و بهاباد باید مورد توجه جدی قرار گیرد.