۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۴

اقبالی: کوهنوردان یزدی از صعود به ارتفاعات استان پرهیز کنند

یزد_ مدیر روابط‌عمومی جمعیت هلال احمر استان یزد، با اشاره به ناپایداری شرایط جوی در مناطق کوهستانی، نسبت به خطرات صعود در این شرایط هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اقبالی بیان کرد: با توجه به شرایط نامساعد آب‌وهوایی حاکم بر ارتفاعات استان، کوهنوردان و طبیعت‌گردان از انجام صعود، به‌ویژه صعودهای انفرادی به ارتفاعات، به‌طور جدی پرهیز کنند.

وی تأکید کرد: کوهنوردان پیش از هرگونه برنامه صعود حتماً آخرین وضعیت جوی را از طریق سازمان هواشناسی پیگیری کرده و همچنین هماهنگی‌ها و اطلاع‌رسانی‌های لازم را از فدراسیون کوهنوردی و مراجع ذی‌ربط دریافت کنند.

مدیر روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان یزد افزود: رعایت اصول ایمنی، پرهیز از صعود در شرایط ناپایدار جوی و توجه به هشدارهای تخصصی، نقش مهمی در پیشگیری از بروز حوادث ناگوار و نیاز به عملیات امداد و نجات دارد.

اقبالی با تأکید مجدد بر نامناسب بودن شرایط فعلی گفت روزهای آینده زمان مناسبی برای اجرای برنامه‌های کوهنوردی و صعود نیست.

وی با بیان اینکه بر همین اساس نیروهای جمعیت هلال احمر در آماده‌باش به سر برده و آماده خدمت رسانی به شهروندان هستند، خاطرنشان کرد: هموطنان در صورت وقوع حادثه ضمن حفظ خونسردی با شماره ۱۱۲ تماس گرفته و یا به نزدیک‌ترین پایگاه امدادی هلال احمر مراجعه کنند.

