اقبالی: کوهنوردان یزدی از صعود به ارتفاعات استان پرهیز کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اقبالی بیان کرد: با توجه به شرایط نامساعد آبوهوایی حاکم بر ارتفاعات استان، کوهنوردان و طبیعتگردان از انجام صعود، بهویژه صعودهای انفرادی به ارتفاعات، بهطور جدی پرهیز کنند.
وی تأکید کرد: کوهنوردان پیش از هرگونه برنامه صعود حتماً آخرین وضعیت جوی را از طریق سازمان هواشناسی پیگیری کرده و همچنین هماهنگیها و اطلاعرسانیهای لازم را از فدراسیون کوهنوردی و مراجع ذیربط دریافت کنند.
مدیر روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان یزد افزود: رعایت اصول ایمنی، پرهیز از صعود در شرایط ناپایدار جوی و توجه به هشدارهای تخصصی، نقش مهمی در پیشگیری از بروز حوادث ناگوار و نیاز به عملیات امداد و نجات دارد.
اقبالی با تأکید مجدد بر نامناسب بودن شرایط فعلی گفت روزهای آینده زمان مناسبی برای اجرای برنامههای کوهنوردی و صعود نیست.
وی با بیان اینکه بر همین اساس نیروهای جمعیت هلال احمر در آمادهباش به سر برده و آماده خدمت رسانی به شهروندان هستند، خاطرنشان کرد: هموطنان در صورت وقوع حادثه ضمن حفظ خونسردی با شماره ۱۱۲ تماس گرفته و یا به نزدیکترین پایگاه امدادی هلال احمر مراجعه کنند.
