به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رستگاری گفت: در حال حاضر بیش از ۱۵۰ کیلومتر از محورهای اصلی و روستایی شهرستان تفت درگیر بارش برف و پدیده یخبندان است.
وی افزود: با این وجود، با حضور میدانی و تلاش شبانهروزی راهداران عزیز که از ساعات اولیه در نقاط حساس و گردنههای برفگیر مستقر شدهاند، تا این لحظه هیچگونه مسدودی گزارش نشده و تردد در تمامی مسیرها به صورت روان جریان دارد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان یزد با اشاره به حجم گسترده عملیات زمستانی در این حوزه تصریح کرد: اداره راهداری تفت با بهکارگیری تجهیزات کامل شامل ۳ دستگاه نمکپاش، ۴ دستگاه لودر، ۲ دستگاه گریدر و ۳ خودروی سبک، عملیات بازگشایی را مدیریت میکند. همچنین ۱۵ نیروی راهدار متخصص بهطور مستقیم در دل جادهها در حال خدمترسانی هستند تا ایمنی عبور و مرور تضمین شود.
رستگاری خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۳۰۰ تن مخلوط ماسه و نمک برای جلوگیری از یخزدگی سطح آسفالت و بازگشایی مسیرها در نقاط صعبالعبور و گردنهها پخش شده است.
وی با تاکید بر حفظ سلامت شهروندان گفت: با توجه به لغزندگی شدید جادهها در مناطق کوهستانی، توصیه میشود مردم حتماً از ترددهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت انجام سفرهای اضطراری، همراه داشتن زنجیر چرخ، سوخت کافی و تجهیزات گرمایشی الزامی است تا شاهد حوادث ناگوار جادهای نباشیم.
نظر شما