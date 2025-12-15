  1. استانها
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰

جوادی: سامانه بارشی جدید وارد استان یزد می‌شود

یزد_ کارشناس هواشناسی استان یزد گفت: سامانه بارشی جدید وارد استان می‌شود و اوج بارش‌ها نیز با احتمال تگرگ، کاهش دما، رعد و برق و آب‌گرفتگی معابر، روزهای چهارشنبه تا جمعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق جوادی، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بارش‌های پراکنده از امروز بعدازظهر آغاز می‌شود، اما شدت و گستره آن از سه‌شنبه شب افزایش می‌یابد. در ارتفاعات و مناطق کوهستانی، بارش‌ها عمدتاً به شکل برف خواهد بود.

وی افزود: مهم‌ترین مخاطرات این سامانه آب‌گرفتگی معابر و احتمال وقوع رگبار تگرگ در برخی نقاط، لغزندگی جاده‌ها و کاهش شدید دید افقی به‌ویژه در مسیرهای کوهستانی به دلیل مه و کاهش محسوس دما است.

جوادی گفت: سردترین دمای امروز صبح شهر یزد ۲ درجه سانتی‌گراد گزارش شد که این روند کاهشی تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان یزد با تأکید بر کاهش محسوس دما، خواستار آمادگی کامل برای شرایط زمستانی و پرهیز از سفرهای غیرضروری، به‌ویژه در مناطق کوهستانی شد.

وی تصریح کرد: از همشهریان درخواست شده است که خودروهای خود را به لوازم زمستانی مجهز کرده و دمای گلخانه‌ها را به‌طور مناسب تنظیم نمایند تا از خسارات احتمالی ناشی از یخبندان جلوگیری شود. احتمال بارش برف در برخی مناطق شهری نیز در پایان هفته وجود دارد.

    • حمیدرضا IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      11 1
      پاسخ
      انشالله پر خیر و برکت باشه

