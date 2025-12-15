به گزارش خبرنگار مهر، صادق جوادی، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بارش‌های پراکنده از امروز بعدازظهر آغاز می‌شود، اما شدت و گستره آن از سه‌شنبه شب افزایش می‌یابد. در ارتفاعات و مناطق کوهستانی، بارش‌ها عمدتاً به شکل برف خواهد بود.

وی افزود: مهم‌ترین مخاطرات این سامانه آب‌گرفتگی معابر و احتمال وقوع رگبار تگرگ در برخی نقاط، لغزندگی جاده‌ها و کاهش شدید دید افقی به‌ویژه در مسیرهای کوهستانی به دلیل مه و کاهش محسوس دما است.

جوادی گفت: سردترین دمای امروز صبح شهر یزد ۲ درجه سانتی‌گراد گزارش شد که این روند کاهشی تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان یزد با تأکید بر کاهش محسوس دما، خواستار آمادگی کامل برای شرایط زمستانی و پرهیز از سفرهای غیرضروری، به‌ویژه در مناطق کوهستانی شد.

وی تصریح کرد: از همشهریان درخواست شده است که خودروهای خود را به لوازم زمستانی مجهز کرده و دمای گلخانه‌ها را به‌طور مناسب تنظیم نمایند تا از خسارات احتمالی ناشی از یخبندان جلوگیری شود. احتمال بارش برف در برخی مناطق شهری نیز در پایان هفته وجود دارد.